***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2022 08:50
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
AYLIK RAPORLAR AĞUSTOS
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061269
BIST
18:053.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
0
En Düşük
0
18:0518,2410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0259
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2410
En Düşük
18,2142
18:0518,2685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0289
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,3009
En Düşük
18,2004
18:051.007,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,59
|Açılış
|: 1.007,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.008,37
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ADEL
|36,98
|49.043.069
|% 0,00
|
|ADESE
|1,05
|160.037.908
|% 0,00
|
|AGYO
|5,80
|24.720.673
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,80
|138.090.918
|% 0,00
|
|AKCNS
|30,18
|19.717.118
|% 0,00
|
|ADEL
|36,98
|49.043.069
|% 0,00
|
|ADESE
|1,05
|160.037.908
|% 0,00
|
|AGYO
|5,80
|24.720.673
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,80
|138.090.918
|% 0,00
|
|AKCNS
|30,18
|19.717.118
|% 0,00
|
|THYAO
|74,70
|8.556.109.962
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,84
|8.457.336.819
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,69
|7.939.852.959
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,88
|6.496.591.998
|% 0,00
|
|SISE
|26,28
|5.367.498.089
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,88
|6.496.591.998
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,84
|8.457.336.819
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,69
|7.939.852.959
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,29
|4.594.680.509
|% 0,00
|
|VAKBN
|10,71
|3.547.065.111
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2308
|18,2410
|% 0,14
|
|Euro
|18,2528
|18,2685
|% 0,16
|
|Sterlin
|20,9337
|21,0386
|% -0,16
|
|Frank
|18,6180
|18,7302
|% 0,16
|
|Riyal
|4,8373
|4,8616
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|0,38
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|0,82
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.808
|6.882
|-13,00
|
|Yarım
|3.317
|3.362
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.683
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,54
|18,56
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,88
|10,89
|0,07
|
|B. Petrol
|88,56
|88,56
|0,56
|