***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2022 08:49
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
AYLIK RAPORLAR AĞUSTOS
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061221
BIST
10:313.464
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 60,99
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.467
En Düşük
3.428
10:3118,2464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0313
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2464
En Düşük
18,2142
10:3118,2567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0171
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,3009
En Düşük
18,2004
10:311.007,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,32
|Açılış
|: 1.007,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.010,31
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler10:31
|DESA
|25,10
|11.740.793
|% 8,47
|
|BURCE
|38,00
|7.422.598
|% 7,28
|
|SNPAM
|16,25
|370.468
|% 7,05
|
|BRMEN
|4,00
|229.280
|% 6,67
|
|ADEL
|39,20
|18.552.641
|% 6,00
|
|COSMO
|33,00
|311.685
|% -8,18
|
|AYEN
|25,52
|55.815.063
|% -3,92
|
|SANEL
|10,05
|253.195
|% -3,92
|
|GLBMD
|8,27
|6.936.886
|% -3,73
|
|TSKB
|6,58
|21.628.861
|% -3,66
|
|EKGYO
|5,09
|1.338.265.421
|% 4,30
|
|THYAO
|75,60
|1.109.606.561
|% 1,20
|
|EREGL
|32,02
|854.397.180
|% 4,16
|
|KRDMD
|13,55
|759.349.419
|% 3,51
|
|YKBNK
|7,95
|679.611.142
|% 1,40
|
|EKGYO
|5,09
|1.338.265.421
|% 4,30
|
|YKBNK
|7,95
|679.611.142
|% 1,40
|
|KRDMD
|13,55
|759.349.419
|% 3,51
|
|HALKB
|11,67
|517.900.792
|% 2,55
|
|AKBNK
|15,78
|645.646.347
|% 0,57
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2309
|18,2464
|% 0,17
|
|Euro
|18,2421
|18,2567
|% 0,09
|
|Sterlin
|20,8970
|21,0018
|% -0,33
|
|Frank
|18,6163
|18,7285
|% 0,15
|
|Riyal
|4,8401
|4,8643
|% 0,09
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|-0,29
|
|Altın Gr.
|1.009
|1.009
|1,73
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.811
|6.885
|-10,00
|
|Yarım
|3.319
|3.364
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.684
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,50
|18,52
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,87
|10,88
|0,06
|
|B. Petrol
|88,44
|88,44
|0,44
|
Seans Raporu
10:31
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-
10:46VKGYO
Yüzde 5.81 oranında artışla 3.64 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 270, 190 adet işlem
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10:45ZRGYO
Yüzde 9.93 oranında artışla 4.98 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 814, 058 adet işlem
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10:44EGGUB
Yüzde 4.92 oranında artışla 71.40 lira fiyatla işlem gören hissede 266, 810 adet işlem
-
10:43VKGYO
Yüzde 5.52 oranında artışla 3.63 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 454, 228 adet işlem
-
10:42XU100
Endeks 3, 463 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 78 üstünde . İşlem hacmi 13, 650.00 milyon TL de