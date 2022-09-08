***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2022 08:49
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
AYLIK RAPORLAR AĞUSTOS
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061240
BIST
10:193.457
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 54,21
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.463
En Düşük
3.428
10:1918,2455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0304
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2455
En Düşük
18,2142
10:1918,2476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0080
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,3009
En Düşük
18,2004
10:191.008,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,08
|Açılış
|: 1.008,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.010,31
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler10:19
|ZRGYO
|4,98
|56.354.789
|% 9,93
|
|ROYAL
|5,21
|3.046.084
|% 9,92
|
|DESA
|25,14
|9.804.730
|% 8,64
|
|TSGYO
|5,63
|30.755.157
|% 8,27
|
|SNPAM
|16,25
|370.468
|% 7,05
|
|COSMO
|33,00
|311.685
|% -8,18
|
|TSKB
|6,42
|3.738.653
|% -6,00
|
|AYEN
|25,10
|43.916.249
|% -5,50
|
|ATEKS
|40,94
|103.221
|% -5,01
|
|SELGD
|5,45
|232.386
|% -4,89
|
|EKGYO
|5,11
|984.071.185
|% 4,71
|
|THYAO
|75,45
|873.460.676
|% 1,00
|
|EREGL
|32,08
|717.842.554
|% 4,36
|
|KRDMD
|13,64
|583.782.553
|% 4,20
|
|AKBNK
|15,84
|520.863.941
|% 0,96
|
|EKGYO
|5,11
|984.071.185
|% 4,71
|
|YKBNK
|7,96
|519.032.144
|% 1,53
|
|KRDMD
|13,64
|583.782.553
|% 4,20
|
|AKBNK
|15,84
|520.863.941
|% 0,96
|
|HALKB
|11,52
|360.073.268
|% 1,23
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2288
|18,2455
|% 0,17
|
|Euro
|18,2288
|18,2476
|% 0,04
|
|Sterlin
|20,9047
|21,0095
|% -0,29
|
|Frank
|18,6091
|18,7212
|% 0,11
|
|Riyal
|4,8404
|4,8646
|% 0,10
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|1,19
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|2,81
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.819
|6.894
|-1,00
|
|Yarım
|3.323
|3.368
|0,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.686
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,53
|18,55
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,90
|10,92
|0,09
|
|B. Petrol
|88,85
|88,85
|0,85
|