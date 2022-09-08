***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2022 08:50
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
AYLIK RAPORLAR AĞUSTOS
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061251
BIST
10:133.452
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 49,32
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.459
En Düşük
3.428
10:1318,2429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0278
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2429
En Düşük
18,2142
10:1318,2535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0139
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,3009
En Düşük
18,2004
10:131.009,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,44
|Açılış
|: 1.009,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.010,31
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler10:13
|ZRGYO
|4,98
|56.354.789
|% 9,93
|
|ROYAL
|5,21
|3.046.084
|% 9,92
|
|DESA
|25,28
|9.430.372
|% 9,25
|
|TSGYO
|5,61
|28.688.011
|% 7,88
|
|SNPAM
|16,25
|370.468
|% 7,05
|
|COSMO
|33,00
|311.685
|% -8,18
|
|TSKB
|6,42
|3.738.653
|% -6,00
|
|ATEKS
|40,94
|103.221
|% -5,01
|
|SELGD
|5,45
|232.386
|% -4,89
|
|AYEN
|25,30
|41.413.211
|% -4,74
|
|EKGYO
|5,09
|937.037.588
|% 4,30
|
|THYAO
|75,35
|826.325.589
|% 0,87
|
|EREGL
|31,94
|657.465.711
|% 3,90
|
|KRDMD
|13,58
|541.856.830
|% 3,74
|
|AKBNK
|15,76
|482.405.619
|% 0,45
|
|EKGYO
|5,09
|937.037.588
|% 4,30
|
|YKBNK
|7,94
|459.568.119
|% 1,28
|
|KRDMD
|13,58
|541.856.830
|% 3,74
|
|AKBNK
|15,76
|482.405.619
|% 0,45
|
|HALKB
|11,46
|322.882.437
|% 0,70
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2328
|18,2429
|% 0,15
|
|Euro
|18,2371
|18,2535
|% 0,08
|
|Sterlin
|20,9197
|21,0247
|% -0,22
|
|Frank
|18,6184
|18,7306
|% 0,16
|
|Riyal
|4,8388
|4,8631
|% 0,07
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|1,11
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|3,03
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.819
|6.894
|-1,00
|
|Yarım
|3.323
|3.368
|0,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.686
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,52
|18,54
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,89
|10,91
|0,09
|
|B. Petrol
|88,83
|88,83
|0,83
|
Seans Raporu
10:13
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10:27XU100
Endeks 3, 458 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 63 üstünde . İşlem hacmi 8, 686.00 milyon TL de
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10:27KRPLS
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10:26VAKBN
Yüzde 4.58 oranında artışla 11.20 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 782, 121 adet işlem
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10:25TSGYO
Yüzde 5.96 oranında artışla 5.51 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 491, 514 adet işlem
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10:24EGGUB
Yüzde 5.07 oranında artışla 71.50 lira fiyatla işlem gören hissede 147, 214 adet işlem