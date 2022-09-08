***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2022 08:50
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
AYLIK RAPORLAR AĞUSTOS
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061253
BIST
10:203.460
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 57,11
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.463
En Düşük
3.428
10:2018,2466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0315
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2466
En Düşük
18,2142
10:2018,2486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0090
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,3009
En Düşük
18,2004
10:201.008,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,23
|Açılış
|: 1.008,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.010,31
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler10:20
|ZRGYO
|4,98
|56.462.008
|% 9,93
|
|ROYAL
|5,21
|3.046.084
|% 9,92
|
|MTRKS
|37,70
|51.273.393
|% 8,71
|
|DESA
|24,88
|10.610.064
|% 7,52
|
|BURCE
|38,00
|5.009.597
|% 7,28
|
|COSMO
|33,00
|311.685
|% -8,18
|
|AYEN
|25,04
|47.958.648
|% -5,72
|
|TSKB
|6,48
|10.750.263
|% -5,12
|
|VKING
|6,80
|724.131
|% -4,49
|
|SANEL
|10,05
|253.195
|% -3,92
|
|EKGYO
|5,05
|1.153.495.661
|% 3,48
|
|THYAO
|75,50
|1.016.029.026
|% 1,07
|
|EREGL
|31,98
|769.089.729
|% 4,03
|
|KRDMD
|13,53
|640.417.502
|% 3,36
|
|YKBNK
|7,95
|562.488.773
|% 1,40
|
|EKGYO
|5,05
|1.153.495.661
|% 3,48
|
|YKBNK
|7,95
|562.488.773
|% 1,40
|
|KRDMD
|13,53
|640.417.502
|% 3,36
|
|HALKB
|11,50
|416.895.915
|% 1,05
|
|AKBNK
|15,78
|558.976.830
|% 0,57
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2333
|18,2466
|% 0,17
|
|Euro
|18,2291
|18,2486
|% 0,05
|
|Sterlin
|20,9078
|21,0127
|% -0,28
|
|Frank
|18,6140
|18,7261
|% 0,14
|
|Riyal
|4,8406
|4,8649
|% 0,11
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|-0,08
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|1,23
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.807
|6.881
|-14,00
|
|Yarım
|3.317
|3.362
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.683
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,49
|18,52
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,86
|10,87
|0,05
|
|B. Petrol
|88,58
|88,58
|0,58
|