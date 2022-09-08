***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2022 08:50
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
AYLIK RAPORLAR AĞUSTOS
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061256
BIST
10:433.462
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 59,00
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.468
En Düşük
3.428
10:4318,2458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0307
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2458
En Düşük
18,2142
10:4318,2396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,3009
En Düşük
18,2004
10:431.008,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,10
|Açılış
|: 1.008,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.010,31
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ZRGYO
|4,98
|58.589.813
|% 9,93
|
|ROYAL
|5,21
|3.046.084
|% 9,92
|
|DESA
|25,18
|12.688.333
|% 8,82
|
|MTRKS
|37,68
|56.806.905
|% 8,65
|
|BURCE
|38,40
|9.663.617
|% 8,41
|
|COSMO
|33,00
|311.685
|% -8,18
|
|AYEN
|25,36
|80.762.860
|% -4,52
|
|ATAGY
|5,05
|680.694
|% -4,36
|
|DMSAS
|8,05
|5.024.386
|% -3,94
|
|TSKB
|6,60
|27.611.198
|% -3,37
|
|EKGYO
|5,08
|1.500.103.094
|% 4,10
|
|THYAO
|75,65
|1.356.367.988
|% 1,27
|
|EREGL
|31,82
|953.365.986
|% 3,51
|
|KRDMD
|13,46
|865.370.767
|% 2,83
|
|AKBNK
|15,69
|851.169.237
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,08
|1.500.103.094
|% 4,10
|
|YKBNK
|7,92
|841.117.321
|% 1,02
|
|KRDMD
|13,46
|865.370.767
|% 2,83
|
|AKBNK
|15,69
|851.169.237
|% 0,00
|
|HALKB
|11,51
|608.112.407
|% 1,14
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2343
|18,2423
|% 0,15
|
|Euro
|18,2305
|18,2425
|% 0,02
|
|Sterlin
|20,9054
|21,0102
|% -0,29
|
|Frank
|18,6126
|18,7247
|% 0,13
|
|Riyal
|4,8410
|4,8652
|% 0,11
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|-0,38
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|0,86
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.809
|6.879
|-16,00
|
|Yarım
|3.318
|3.360
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.682
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,51
|18,54
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,85
|10,87
|0,05
|
|B. Petrol
|88,48
|88,48
|0,48
|
Seans Raporu
10:42
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10:57XU100
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10:55HKTM
Yüzde 5.27 oranında artışla 30.74 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 036, 545 adet işlem
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10:54VKGYO
Yüzde 5.23 oranında artışla 3.62 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 031, 418 adet işlem