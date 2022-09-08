***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2022 08:50
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
AYLIK RAPORLAR AĞUSTOS
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061257
BIST
10:103.455
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 52,21
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.456
En Düşük
3.428
10:1018,2512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0361
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2512
En Düşük
18,2142
10:1018,2542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0146
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,3009
En Düşük
18,2004
10:101.010,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,07
|Açılış
|: 1.009,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.010,29
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler10:10
|ZRGYO
|4,98
|54.637.660
|% 9,93
|
|ROYAL
|5,21
|3.046.084
|% 9,92
|
|DESA
|25,30
|8.210.721
|% 9,33
|
|MTRKS
|37,90
|45.464.115
|% 9,28
|
|SNPAM
|16,25
|370.468
|% 7,05
|
|TSKB
|6,42
|3.738.653
|% -6,00
|
|ATEKS
|40,94
|8.058.478
|% -5,01
|
|SELGD
|5,45
|232.386
|% -4,89
|
|AYEN
|25,68
|34.449.535
|% -3,31
|
|SANEL
|10,20
|147.280
|% -2,49
|
|EKGYO
|5,11
|817.747.260
|% 4,71
|
|THYAO
|75,35
|678.540.996
|% 0,87
|
|EREGL
|31,86
|417.485.034
|% 3,64
|
|AKBNK
|15,89
|402.005.493
|% 1,27
|
|YKBNK
|7,98
|388.774.556
|% 1,79
|
|EKGYO
|5,11
|817.747.260
|% 4,71
|
|YKBNK
|7,98
|388.774.556
|% 1,79
|
|AKBNK
|15,89
|402.005.493
|% 1,27
|
|KRDMD
|13,54
|329.482.761
|% 3,44
|
|HALKB
|11,56
|271.781.349
|% 1,58
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2244
|18,2512
|% 0,20
|
|Euro
|18,2389
|18,2542
|% 0,08
|
|Sterlin
|20,9254
|21,0303
|% -0,19
|
|Frank
|18,6157
|18,7279
|% 0,14
|
|Riyal
|4,8378
|4,8621
|% 0,05
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|0,56
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|2,67
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.817
|6.892
|-3,00
|
|Yarım
|3.322
|3.367
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.685
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,52
|18,54
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,90
|10,91
|0,09
|
|B. Petrol
|88,70
|88,70
|0,70
|