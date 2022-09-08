***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2022 08:50
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
AYLIK RAPORLAR AĞUSTOS
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061260
BIST
10:443.464
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 61,19
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.468
En Düşük
3.428
10:4418,2405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0254
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2405
En Düşük
18,2142
10:4418,2346
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0050
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,3009
En Düşük
18,2004
10:441.008,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,10
|Açılış
|: 1.008,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.010,31
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler10:39
|ZRGYO
|4,98
|58.384.348
|% 9,93
|
|ROYAL
|5,21
|3.046.084
|% 9,92
|
|DESA
|25,16
|12.470.259
|% 8,73
|
|MTRKS
|37,68
|56.183.829
|% 8,65
|
|BURCE
|38,14
|8.602.498
|% 7,68
|
|COSMO
|33,00
|311.685
|% -8,18
|
|AYEN
|25,36
|78.237.864
|% -4,52
|
|SANEL
|10,05
|407.090
|% -3,92
|
|DMSAS
|8,08
|4.569.156
|% -3,58
|
|RHEAG
|2,20
|508.777
|% -3,08
|
|EKGYO
|5,09
|1.466.888.480
|% 4,30
|
|THYAO
|75,60
|1.323.924.797
|% 1,20
|
|EREGL
|31,80
|924.097.726
|% 3,45
|
|KRDMD
|13,47
|849.461.285
|% 2,90
|
|YKBNK
|7,93
|794.291.559
|% 1,15
|
|EKGYO
|5,09
|1.466.888.480
|% 4,30
|
|YKBNK
|7,93
|794.291.559
|% 1,15
|
|KRDMD
|13,47
|849.461.285
|% 2,90
|
|HALKB
|11,56
|582.742.840
|% 1,58
|
|AKBNK
|15,73
|769.838.755
|% 0,25
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2368
|18,2403
|% 0,14
|
|Euro
|18,2185
|18,2301
|% -0,05
|
|Sterlin
|20,8934
|20,9982
|% -0,35
|
|Frank
|18,6031
|18,7151
|% 0,08
|
|Riyal
|4,8389
|4,8632
|% 0,07
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|-0,29
|
|Altın Gr.
|1.009
|1.009
|1,73
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.811
|6.885
|-10,00
|
|Yarım
|3.319
|3.364
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.684
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,50
|18,52
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,87
|10,88
|0,06
|
|B. Petrol
|88,44
|88,44
|0,44
|
Seans Raporu
10:39
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10:54VKGYO
Yüzde 5.23 oranında artışla 3.62 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 031, 418 adet işlem
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Yüzde 6.15 oranında artışla 5.52 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 257, 726 adet işlem
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10:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, EKGYO, KCHOL
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10:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 54, 54 artarak (% 1.79 ) 3, 094