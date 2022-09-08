***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2022 08:50
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
AYLIK RAPORLAR AĞUSTOS
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061275
BIST
10:273.463
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 60,41
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.466
En Düşük
3.428
10:2718,2475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0324
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2475
En Düşük
18,2142
10:2718,2627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0231
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,3009
En Düşük
18,2004
10:271.007,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,42
|Açılış
|: 1.007,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.010,31
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler10:27
|ZRGYO
|4,98
|56.462.008
|% 9,93
|
|ROYAL
|5,21
|3.046.084
|% 9,92
|
|MTRKS
|37,72
|51.898.876
|% 8,77
|
|BURCE
|38,42
|6.112.757
|% 8,47
|
|DESA
|25,00
|11.262.235
|% 8,04
|
|COSMO
|33,00
|311.685
|% -8,18
|
|AYEN
|25,16
|49.395.673
|% -5,27
|
|SANEL
|10,05
|253.195
|% -3,92
|
|SKBNK
|4,60
|17.906.128
|% -3,56
|
|ATAGY
|5,10
|347.226
|% -3,41
|
|EKGYO
|5,09
|1.222.236.636
|% 4,30
|
|THYAO
|75,45
|1.040.405.482
|% 1,00
|
|EREGL
|31,96
|788.235.648
|% 3,97
|
|KRDMD
|13,55
|681.785.356
|% 3,51
|
|YKBNK
|7,94
|599.704.311
|% 1,28
|
|EKGYO
|5,09
|1.222.236.636
|% 4,30
|
|YKBNK
|7,94
|599.704.311
|% 1,28
|
|KRDMD
|13,55
|681.785.356
|% 3,51
|
|HALKB
|11,54
|428.923.968
|% 1,41
|
|AKBNK
|15,81
|581.579.287
|% 0,76
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2289
|18,2475
|% 0,18
|
|Euro
|18,2480
|18,2627
|% 0,13
|
|Sterlin
|20,9037
|21,0085
|% -0,30
|
|Frank
|18,6232
|18,7354
|% 0,19
|
|Riyal
|4,8405
|4,8648
|% 0,10
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|1,19
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|2,81
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.819
|6.894
|-1,00
|
|Yarım
|3.323
|3.368
|0,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.686
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,53
|18,55
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,90
|10,92
|0,09
|
|B. Petrol
|88,85
|88,85
|0,85
|