***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2022 09:03
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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AYLIK RAPOR EYLUL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067748
BIST
10:243.510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 25,65
|Açılış
|: 3.520
|
|Önceki Kapanış
|: 3.484
|
3.526
En Düşük
3.508
10:2418,5840
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0432
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,6705
En Düşük
18,5492
10:2418,4816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1188
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,5165
En Düşük
18,3332
10:241.029,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 4,01
|Açılış
|: 1.029,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.025,34
|
1.030,75
En Düşük
1.024,32
BIST En Aktif Hisseler10:24
|CELHA
|16,99
|16.991.930
|% 8,01
|
|AKENR
|3,24
|75.111.442
|% 7,64
|
|BALAT
|11,00
|74.085
|% 6,80
|
|GOZDE
|10,94
|71.342.039
|% 6,73
|
|HKTM
|51,70
|15.267.011
|% 5,94
|
|INFO
|9,65
|5.056.532
|% -9,98
|
|KIMMR
|8,88
|3.124.233
|% -9,94
|
|ATSYH
|113,40
|605.329
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,50
|14.195
|% -6,02
|
|MMCAS
|4,76
|26.180
|% -5,74
|
|THYAO
|83,65
|1.150.463.537
|% -1,36
|
|SISE
|28,64
|900.493.223
|% 0,99
|
|SASA
|82,15
|704.597.278
|% -0,73
|
|EKGYO
|4,31
|438.719.640
|% 2,13
|
|TUPRS
|351,20
|438.364.254
|% 3,45
|
|EKGYO
|4,31
|438.719.640
|% 2,13
|
|YKBNK
|8,04
|400.128.033
|% 2,94
|
|SKBNK
|1,87
|72.556.619
|% 2,19
|
|AKBNK
|12,59
|428.124.717
|% 1,78
|
|ISCTR
|8,31
|262.284.732
|% 2,21
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5747
|18,5840
|% -0,23
|
|Euro
|18,4581
|18,4816
|% 0,65
|
|Sterlin
|21,0249
|21,1304
|% 0,19
|
|Frank
|18,8892
|19,0030
|% 0,39
|
|Riyal
|4,9277
|4,9524
|% 0,02
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|7,73
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|4,00
|
|Cumhuriyet
|6.809
|6.912
|-3,00
|
|Tam
|6.899
|6.959
|15,00
|
|Yarım
|3.361
|3.401
|7,00
|
|Çeyrek
|1.684
|1.701
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,68
|20,70
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,35
|12,36
|0,02
|
|B. Petrol
|93,43
|93,43
|0,06
|
Seans Raporu
10:24
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