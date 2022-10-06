***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2022 09:03
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
AYLIK RAPOR EYLUL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067750
BIST
17:543.554
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 69,55
|Açılış
|: 3.520
|
|Önceki Kapanış
|: 3.484
|
3.565
En Düşük
3.508
17:5418,5841
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0431
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6705
En Düşük
18,5492
17:5418,3350
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0278
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,5165
En Düşük
18,2641
17:541.022,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,78
|Açılış
|: 1.022,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.025,34
|
1.030,90
En Düşük
1.020,44
BIST En Aktif Hisseler17:52
|KMPUR
|66,00
|233.805.243
|% 10,00
|
|AKENR
|3,31
|191.104.902
|% 9,97
|
|ERBOS
|153,50
|236.004.756
|% 9,96
|
|PKART
|22,08
|19.187.686
|% 9,96
|
|ELITE
|27,62
|49.064.213
|% 9,95
|
|INFO
|9,65
|8.710.476
|% -9,98
|
|KIMMR
|8,88
|9.806.841
|% -9,94
|
|EKIZ
|13,42
|1.055.413
|% -9,87
|
|CMENT
|53,70
|266.390
|% -5,21
|
|RODRG
|36,84
|4.946.013
|% -5,00
|
|SASA
|85,40
|7.633.212.408
|% 3,20
|
|THYAO
|84,50
|5.529.939.362
|% -0,35
|
|SISE
|29,54
|4.698.309.468
|% 4,16
|
|EKGYO
|4,27
|2.555.660.316
|% 1,18
|
|YKBNK
|8,14
|2.382.564.333
|% 4,23
|
|EKGYO
|4,27
|2.555.660.316
|% 1,18
|
|ZOREN
|4,72
|1.495.992.038
|% -0,42
|
|YKBNK
|8,14
|2.382.564.333
|% 4,23
|
|DOHOL
|5,34
|1.529.002.420
|% 4,50
|
|ISCTR
|8,34
|1.642.267.328
|% 2,58
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5667
|18,5900
|% -0,20
|
|Euro
|18,3178
|18,3391
|% -0,13
|
|Sterlin
|20,7396
|20,8436
|% -1,17
|
|Frank
|18,6994
|18,8121
|% -0,62
|
|Riyal
|4,9278
|4,9525
|% 0,03
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-5,29
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|-3,27
|
|Cumhuriyet
|6.836
|6.939
|27,00
|
|Tam
|6.853
|6.920
|-24,00
|
|Yarım
|3.339
|3.383
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.691
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,42
|20,44
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,18
|12,20
|-0,14
|
|B. Petrol
|93,99
|93,99
|0,62
|