***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2022 09:03
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
AYLIK RAPOR EYLUL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067757
BIST
10:493.556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 2,49
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.580
En Düşük
3.553
10:4918,5781
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0059
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,7414
En Düşük
18,5581
10:4918,2067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0190
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,3521
En Düşük
18,1462
10:491.022,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,44
|Açılış
|: 1.022,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.020,70
BIST En Aktif Hisseler10:48
|HEKTS
|69,20
|1.087.893.250
|% 9,93
|
|ACSEL
|58,75
|24.317.668
|% 9,92
|
|ORGE
|16,60
|27.713.837
|% 8,21
|
|CEMTS
|37,42
|93.204.267
|% 7,71
|
|SUNTK
|34,90
|55.127.747
|% 7,65
|
|KIMMR
|8,00
|2.305.144
|% -9,91
|
|INFO
|9,06
|89.517.615
|% -6,11
|
|HTTBT
|17,03
|5.872.946
|% -3,40
|
|EKIZ
|12,98
|356.041
|% -3,21
|
|SMRTG
|78,80
|101.474.724
|% -2,90
|
|THYAO
|84,25
|2.043.174.625
|% -0,53
|
|SASA
|86,60
|1.629.243.702
|% 1,64
|
|HEKTS
|69,20
|1.087.893.250
|% 9,93
|
|EREGL
|30,52
|627.449.966
|% 0,66
|
|KRDMD
|12,78
|564.081.258
|% 0,71
|
|EKGYO
|4,26
|310.906.613
|% -0,93
|
|ODAS
|7,54
|428.955.342
|% 3,71
|
|KRDMD
|12,78
|564.081.258
|% 0,71
|
|DOHOL
|5,26
|206.852.638
|% -1,50
|
|ADESE
|0,98
|35.654.809
|% 1,03
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5784
|18,5863
|% 0,01
|
|Euro
|18,1954
|18,2022
|% 0,08
|
|Sterlin
|20,7162
|20,8201
|% 0,24
|
|Frank
|18,7052
|18,8178
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9291
|4,9539
|% 0,03
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-0,62
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|-0,48
|
|Cumhuriyet
|6.836
|6.939
|27,00
|
|Tam
|6.850
|6.912
|-19,00
|
|Yarım
|3.338
|3.379
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.689
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,74
|20,77
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,37
|12,38
|0,03
|
|B. Petrol
|94,59
|94,59
|0,17
|
Seans Raporu
10:48
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11:03XU100
Endeks 3, 560 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 17 üstünde . İşlem hacmi 15, 200.00 milyon TL de
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, TCELL, KOZAA