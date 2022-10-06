***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2022 09:03
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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AYLIK RAPOR EYLUL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067758
BIST
17:313.543
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 58,68
|Açılış
|: 3.520
|
|Önceki Kapanış
|: 3.484
|
3.565
En Düşük
3.508
17:3118,5795
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0477
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6705
En Düşük
18,5492
17:3118,3117
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0511
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,5165
En Düşük
18,2641
17:311.021,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -4,03
|Açılış
|: 1.020,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.025,34
|
1.030,90
En Düşük
1.020,44
BIST En Aktif Hisseler17:29
|AKENR
|3,31
|190.724.636
|% 9,97
|
|ERBOS
|153,50
|233.611.844
|% 9,96
|
|PKART
|22,08
|18.921.688
|% 9,96
|
|ELITE
|27,62
|46.470.974
|% 9,95
|
|GOZDE
|11,27
|154.578.218
|% 9,95
|
|INFO
|9,65
|8.508.366
|% -9,98
|
|KIMMR
|8,88
|9.680.390
|% -9,94
|
|EKIZ
|13,42
|1.055.413
|% -9,87
|
|CMENT
|53,70
|266.390
|% -5,21
|
|ATSYH
|120,00
|5.216.985
|% -4,69
|
|SASA
|86,85
|5.890.364.105
|% 4,95
|
|THYAO
|83,90
|5.130.569.259
|% -1,06
|
|SISE
|29,52
|4.505.716.784
|% 4,09
|
|EKGYO
|4,26
|2.300.087.661
|% 0,95
|
|YKBNK
|8,03
|2.180.465.705
|% 2,82
|
|EKGYO
|4,26
|2.300.087.661
|% 0,95
|
|ZOREN
|4,77
|1.435.601.964
|% 0,63
|
|DOHOL
|5,33
|1.431.674.061
|% 4,31
|
|YKBNK
|8,03
|2.180.465.705
|% 2,82
|
|ISCTR
|8,27
|1.515.530.279
|% 1,72
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5717
|18,5805
|% -0,25
|
|Euro
|18,3049
|18,3272
|% -0,19
|
|Sterlin
|20,7917
|20,8960
|% -0,92
|
|Frank
|18,7025
|18,8151
|% -0,60
|
|Riyal
|4,9277
|4,9524
|% 0,02
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|-7,77
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.022
|-3,82
|
|Cumhuriyet
|6.836
|6.939
|27,00
|
|Tam
|6.853
|6.906
|-38,00
|
|Yarım
|3.339
|3.376
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.688
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,36
|20,39
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,21
|-0,14
|
|B. Petrol
|93,57
|93,57
|0,20
|
Seans Raporu
17:29
daha fazla
-
17:44ALKIM
Yüzde 9.16 oranında artışla 35.28 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 029, 155 adet işlem
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17:43ATAGY
Yüzde 7.63 oranında artışla 5.36 lira fiyatla işlem gören hissede 462, 828 adet işlem
-
17:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, KOZAA, KOZAL
-
17:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 56, 11 artarak (% 1.81 ) 3, 157
-
17:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ELITE, GOZDE, UFUK, HKTM, AKENR, PKART, ERBOS, ARSAN