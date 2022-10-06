***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2022 09:04
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYLIK RAPOR EYLUL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067768
BIST
16:003.562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 8,12
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.589
En Düşük
3.549
16:0018,6013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0173
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
16:0018,1518
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0359
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,0794
16:001.015,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -7,09
|Açılış
|: 1.015,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.010,59
BIST En Aktif Hisseler15:58
|KRONT
|53,65
|64.968.503
|% 9,98
|
|CEMTS
|38,20
|208.202.602
|% 9,96
|
|HEKTS
|69,20
|1.400.125.656
|% 9,93
|
|ACSEL
|58,75
|29.964.483
|% 9,92
|
|BAGFS
|31,78
|361.355.117
|% 9,59
|
|INFO
|8,69
|130.031.183
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.873.152
|% -9,91
|
|COSMO
|46,00
|1.549.643
|% -8,91
|
|BALAT
|10,30
|338.497
|% -5,94
|
|ROYAL
|5,00
|351.888
|% -5,30
|
|THYAO
|84,40
|3.957.871.625
|% -0,35
|
|SASA
|87,75
|3.411.887.216
|% 2,99
|
|SISE
|29,80
|2.550.255.285
|% 1,15
|
|ASELS
|31,78
|2.307.530.073
|% 1,08
|
|EREGL
|30,34
|1.446.665.380
|% 0,07
|
|EKGYO
|4,28
|1.128.890.058
|% -0,47
|
|YKBNK
|8,11
|1.238.022.406
|% -0,37
|
|ODAS
|7,50
|908.956.824
|% 3,16
|
|AKBNK
|12,83
|1.408.060.653
|% -0,54
|
|ISCTR
|8,33
|799.726.009
|% -0,24
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5814
|18,5965
|% 0,07
|
|Euro
|18,1471
|18,1546
|% -0,18
|
|Sterlin
|20,5867
|20,6899
|% -0,38
|
|Frank
|18,6161
|18,7282
|% -0,34
|
|Riyal
|4,9308
|4,9555
|% 0,06
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.699
|-13,60
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|-9,77
|
|Cumhuriyet
|6.766
|6.869
|-70,00
|
|Tam
|6.795
|6.853
|-78,00
|
|Yarım
|3.311
|3.350
|-38,00
|
|Çeyrek
|1.658
|1.675
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|20,28
|20,31
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|12,09
|12,11
|-0,24
|
|B. Petrol
|95,08
|95,08
|0,66
|