***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2022 09:04
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
AYLIK RAPOR EYLUL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067785
BIST
13:483.568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 14,33
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.581
En Düşük
3.549
13:4818,5898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0058
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
13:4818,2066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0189
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,1462
13:481.021,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,32
|Açılış
|: 1.021,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.019,60
BIST En Aktif Hisseler13:46
|BAGFS
|31,90
|229.139.401
|% 10,00
|
|KRONT
|53,65
|57.345.257
|% 9,98
|
|ORGE
|16,87
|47.628.890
|% 9,97
|
|CEMTS
|38,20
|205.999.303
|% 9,96
|
|HEKTS
|69,20
|1.365.099.177
|% 9,93
|
|INFO
|8,69
|124.869.836
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.817.264
|% -9,91
|
|BALAT
|10,06
|172.430
|% -8,13
|
|EKIZ
|12,42
|1.718.019
|% -7,38
|
|MMCAS
|4,75
|125.693
|% -5,00
|
|THYAO
|84,20
|2.895.693.449
|% -0,59
|
|SASA
|88,30
|2.681.557.393
|% 3,64
|
|ASELS
|32,00
|1.755.792.822
|% 1,78
|
|SISE
|29,48
|1.510.441.812
|% 0,07
|
|HEKTS
|69,20
|1.365.099.177
|% 9,93
|
|EKGYO
|4,30
|873.817.533
|% 0,00
|
|ODAS
|7,50
|712.218.429
|% 3,16
|
|YKBNK
|8,10
|720.794.332
|% -0,49
|
|AKBNK
|12,76
|886.882.492
|% -1,09
|
|PETKM
|14,44
|944.897.453
|% 0,91
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5793
|18,5856
|% 0,01
|
|Euro
|18,2015
|18,2064
|% 0,10
|
|Sterlin
|20,7402
|20,8442
|% 0,36
|
|Frank
|18,7005
|18,8131
|% 0,11
|
|Riyal
|4,9287
|4,9534
|% 0,02
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|-4,22
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.022
|-1,32
|
|Cumhuriyet
|6.826
|6.929
|-10,00
|
|Tam
|6.846
|6.904
|-27,00
|
|Yarım
|3.336
|3.375
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.687
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,62
|20,64
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,32
|12,34
|-0,01
|
|B. Petrol
|95,46
|95,46
|1,04
|