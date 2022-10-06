***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2022 09:04
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
AYLIK RAPOR EYLUL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067796
BIST
14:043.564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 10,47
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.581
En Düşük
3.549
14:0418,5930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0090
|Açılış
|: 18,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
14:0418,2217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0340
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,1462
14:041.021,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,70
|Açılış
|: 1.021,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.019,60
BIST En Aktif Hisseler14:02
|BAGFS
|31,90
|229.586.767
|% 10,00
|
|KRONT
|53,65
|57.360.011
|% 9,98
|
|ORGE
|16,87
|47.672.549
|% 9,97
|
|CEMTS
|38,20
|206.140.299
|% 9,96
|
|HEKTS
|69,20
|1.366.290.040
|% 9,93
|
|INFO
|8,69
|125.120.082
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.845.144
|% -9,91
|
|COSMO
|46,00
|1.549.643
|% -8,91
|
|BALAT
|10,30
|338.497
|% -5,94
|
|MMCAS
|4,75
|125.693
|% -5,00
|
|THYAO
|84,15
|2.907.540.049
|% -0,65
|
|SASA
|88,20
|2.754.068.673
|% 3,52
|
|ASELS
|31,98
|1.785.450.800
|% 1,72
|
|SISE
|29,44
|1.587.807.910
|% -0,07
|
|HEKTS
|69,20
|1.366.290.040
|% 9,93
|
|EKGYO
|4,30
|879.589.037
|% 0,00
|
|ODAS
|7,53
|726.621.935
|% 3,58
|
|YKBNK
|8,09
|726.067.449
|% -0,61
|
|AKBNK
|12,77
|896.424.208
|% -1,01
|
|PETKM
|14,44
|985.947.046
|% 0,91
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5759
|18,5909
|% 0,04
|
|Euro
|18,2157
|18,2215
|% 0,19
|
|Sterlin
|20,7490
|20,8530
|% 0,40
|
|Frank
|18,6809
|18,7935
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9290
|4,9537
|% 0,03
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|-4,22
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.022
|-1,32
|
|Cumhuriyet
|6.826
|6.929
|-10,00
|
|Tam
|6.846
|6.904
|-27,00
|
|Yarım
|3.336
|3.375
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.687
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,62
|20,64
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,32
|12,34
|-0,01
|
|B. Petrol
|95,46
|95,46
|1,04
|