***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2022 09:04
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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AYLIK RAPOR EYLUL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067799
BIST
10:253.511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 26,16
|Açılış
|: 3.520
|
|Önceki Kapanış
|: 3.484
|
3.526
En Düşük
3.508
10:2518,5929
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0343
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,6705
En Düşük
18,5492
10:2518,4772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1144
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,5165
En Düşük
18,3332
10:251.029,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,99
|Açılış
|: 1.029,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.025,34
|
1.030,75
En Düşük
1.024,32
BIST En Aktif Hisseler10:23
|AKENR
|3,28
|82.279.112
|% 8,97
|
|CELHA
|17,03
|17.318.753
|% 8,26
|
|GOZDE
|11,00
|75.778.915
|% 7,32
|
|MIATK
|53,35
|29.620.277
|% 7,00
|
|BALAT
|11,00
|74.085
|% 6,80
|
|INFO
|9,65
|5.124.102
|% -9,98
|
|KIMMR
|8,88
|3.143.387
|% -9,94
|
|ATSYH
|113,40
|605.329
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,50
|14.195
|% -6,02
|
|MMCAS
|4,76
|26.180
|% -5,74
|
|THYAO
|83,95
|1.217.428.155
|% -1,00
|
|SISE
|28,62
|946.250.155
|% 0,92
|
|SASA
|81,80
|801.509.397
|% -1,15
|
|EKGYO
|4,32
|522.909.417
|% 2,37
|
|TUPRS
|351,30
|476.500.221
|% 3,48
|
|EKGYO
|4,32
|522.909.417
|% 2,37
|
|YKBNK
|8,05
|416.130.121
|% 3,07
|
|SKBNK
|1,86
|77.742.785
|% 1,64
|
|AKBNK
|12,60
|441.256.101
|% 1,86
|
|SISE
|28,62
|946.250.155
|% 0,92
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5747
|18,5840
|% -0,23
|
|Euro
|18,4581
|18,4816
|% 0,65
|
|Sterlin
|21,0286
|21,1341
|% 0,21
|
|Frank
|18,8901
|19,0039
|% 0,40
|
|Riyal
|4,9277
|4,9524
|% 0,02
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|7,62
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|4,00
|
|Cumhuriyet
|6.809
|6.912
|-3,00
|
|Tam
|6.899
|6.959
|15,00
|
|Yarım
|3.361
|3.401
|7,00
|
|Çeyrek
|1.684
|1.701
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,68
|20,71
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,34
|12,36
|0,01
|
|B. Petrol
|93,40
|93,40
|0,03
|
Seans Raporu
10:23
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