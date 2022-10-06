***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2022 09:03
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
AYLIK RAPOR EYLUL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067751
BIST
17:543.574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 19,69
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.589
En Düşük
3.546
17:5418,6039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0199
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
17:5418,1770
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0107
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,0794
17:541.017,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -5,47
|Açılış
|: 1.017,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.010,59
BIST En Aktif Hisseler17:54
|EGEEN
|2.591,80
|303.057.892
|% 10,00
|
|KONYA
|1.490,50
|139.170.122
|% 10,00
|
|CRFSA
|40,30
|144.086.014
|% 9,99
|
|KRONT
|53,65
|79.078.497
|% 9,98
|
|CEMTS
|38,20
|243.074.183
|% 9,96
|
|INFO
|8,69
|131.789.396
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.977.616
|% -9,91
|
|COSMO
|46,00
|1.549.643
|% -8,91
|
|BALAT
|10,30
|338.497
|% -5,94
|
|KLRHO
|26,74
|158.461.882
|% -5,85
|
|THYAO
|84,60
|5.467.503.388
|% -0,12
|
|SASA
|86,85
|4.162.430.197
|% 1,94
|
|SISE
|29,82
|4.091.225.162
|% 1,22
|
|ASELS
|31,48
|2.962.533.364
|% 0,13
|
|EKGYO
|4,31
|2.233.301.319
|% 0,23
|
|EKGYO
|4,31
|2.233.301.319
|% 0,23
|
|YKBNK
|8,17
|1.757.981.455
|% 0,37
|
|AKBNK
|12,92
|2.040.107.002
|% 0,16
|
|ISCTR
|8,37
|1.294.449.944
|% 0,24
|
|ODAS
|7,50
|1.104.311.305
|% 3,16
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5676
|18,6039
|% 0,11
|
|Euro
|18,1741
|18,1770
|% -0,06
|
|Sterlin
|20,6067
|20,7101
|% -0,29
|
|Frank
|18,6495
|18,7618
|% -0,16
|
|Riyal
|4,9279
|4,9526
|% 0,01
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|-9,73
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|-5,58
|
|Cumhuriyet
|6.772
|6.874
|-65,00
|
|Tam
|6.828
|6.891
|-40,00
|
|Yarım
|3.327
|3.369
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.684
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,36
|20,38
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|12,17
|12,18
|-0,17
|
|B. Petrol
|96,94
|96,94
|2,52
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Seans Raporu
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