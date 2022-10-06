***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2022 09:04
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
AYLIK RAPOR EYLUL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067772
BIST
15:183.549
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 64,88
|Açılış
|: 3.520
|
|Önceki Kapanış
|: 3.484
|
3.553
En Düşük
3.508
15:1818,5833
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0439
|Açılış
|: 18,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6705
En Düşük
18,5492
15:1818,4004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0376
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,5165
En Düşük
18,3332
15:181.026,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,90
|Açılış
|: 1.026,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.025,34
|
1.030,90
En Düşük
1.022,07
BIST En Aktif Hisseler15:18
|KMPUR
|66,00
|198.666.772
|% 10,00
|
|AKENR
|3,31
|151.679.555
|% 9,97
|
|GOZDE
|11,27
|150.991.428
|% 9,95
|
|HKTM
|53,65
|72.174.726
|% 9,94
|
|ARSAN
|6,94
|57.958.360
|% 9,29
|
|INFO
|9,65
|7.253.529
|% -9,98
|
|KIMMR
|8,88
|9.164.941
|% -9,94
|
|EKIZ
|13,42
|1.055.413
|% -9,87
|
|CMENT
|53,70
|266.390
|% -5,21
|
|ATSYH
|120,00
|5.216.985
|% -4,69
|
|SASA
|88,70
|4.330.543.160
|% 7,19
|
|THYAO
|84,65
|4.123.757.437
|% -0,18
|
|SISE
|29,50
|3.567.310.623
|% 4,02
|
|EKGYO
|4,30
|1.884.944.840
|% 1,90
|
|YKBNK
|8,10
|1.681.928.786
|% 3,71
|
|EKGYO
|4,30
|1.884.944.840
|% 1,90
|
|YKBNK
|8,10
|1.681.928.786
|% 3,71
|
|ZOREN
|4,74
|917.681.698
|% 0,00
|
|DOHOL
|5,31
|1.030.897.162
|% 3,91
|
|ISCTR
|8,30
|1.078.700.187
|% 2,09
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5759
|18,5833
|% -0,24
|
|Euro
|18,3737
|18,4004
|% 0,20
|
|Sterlin
|20,8629
|20,9675
|% -0,58
|
|Frank
|18,7989
|18,9121
|% -0,09
|
|Riyal
|4,9254
|4,9501
|% -0,02
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.718
|1,20
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|-1,05
|
|Cumhuriyet
|6.840
|6.944
|32,00
|
|Tam
|6.877
|6.926
|-18,00
|
|Yarım
|3.351
|3.386
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.678
|1.692
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,65
|20,69
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,29
|12,30
|-0,04
|
|B. Petrol
|92,99
|92,99
|-0,38
|
Seans Raporu
15:18
daha fazla
-
15:33YGYO
Yüzde 7.87 oranında artışla 0.96 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 557, 291 adet işlem
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15:32YEOTK
Yüzde 8.22 oranında artışla 32.12 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 941, 603 adet işlem
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15:31ELITE
Yüzde 8.36 oranında artışla 27.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 248, 285 adet işlem
-
15:30PARSN
Yüzde 6.99 oranında artışla 54.35 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 384, 431 adet işlem
-
15:29TUKAS
Yüzde 7.19 oranında artışla 16.54 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 902, 358 adet işlem