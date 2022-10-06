***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2022 09:04
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYLIK RAPOR EYLUL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067781
BIST
16:513.564
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 79,75
|Açılış
|: 3.520
|
|Önceki Kapanış
|: 3.484
|
3.565
En Düşük
3.508
16:5118,5901
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0371
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6705
En Düşük
18,5492
16:5118,3037
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0591
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,5165
En Düşük
18,2655
16:511.022,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,81
|Açılış
|: 1.022,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.025,34
|
1.030,90
En Düşük
1.022,00
BIST En Aktif Hisseler16:50
|AKENR
|3,31
|188.416.027
|% 9,97
|
|PKART
|22,08
|18.718.618
|% 9,96
|
|ERBOS
|153,50
|232.179.536
|% 9,96
|
|ELITE
|27,62
|43.742.423
|% 9,95
|
|GOZDE
|11,27
|153.481.095
|% 9,95
|
|INFO
|9,65
|8.292.322
|% -9,98
|
|KIMMR
|8,88
|9.396.363
|% -9,94
|
|EKIZ
|13,42
|1.055.413
|% -9,87
|
|CMENT
|53,70
|266.390
|% -5,21
|
|ATSYH
|120,00
|5.216.985
|% -4,69
|
|SASA
|90,10
|5.216.244.401
|% 8,88
|
|THYAO
|84,60
|4.826.334.638
|% -0,24
|
|SISE
|29,48
|4.262.587.747
|% 3,95
|
|EKGYO
|4,29
|2.190.188.864
|% 1,66
|
|YKBNK
|8,06
|1.985.721.689
|% 3,20
|
|EKGYO
|4,29
|2.190.188.864
|% 1,66
|
|ZOREN
|4,84
|1.316.827.631
|% 2,11
|
|YKBNK
|8,06
|1.985.721.689
|% 3,20
|
|DOHOL
|5,31
|1.212.804.965
|% 3,91
|
|ISCTR
|8,30
|1.275.401.028
|% 2,09
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5665
|18,5874
|% -0,21
|
|Euro
|18,2893
|18,3100
|% -0,29
|
|Sterlin
|20,8012
|20,9055
|% -0,88
|
|Frank
|18,7225
|18,8353
|% -0,50
|
|Riyal
|4,9282
|4,9530
|% 0,04
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|-3,31
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.023
|-2,64
|
|Cumhuriyet
|6.841
|6.944
|32,00
|
|Tam
|6.861
|6.914
|-30,00
|
|Yarım
|3.343
|3.380
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.675
|1.690
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,53
|20,55
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,27
|12,29
|-0,06
|
|B. Petrol
|93,44
|93,44
|0,07
|
Seans Raporu
16:50
daha fazla
-
17:04UFUK
Yüzde 6.47 oranında artışla 56.80 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 500 adet işlem
-
17:03IDEAS
Yüzde 6.23 oranında artışla 32.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 131, 572 adet işlem
-
17:02XU100
Endeks 3, 564 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 27 üstünde . İşlem hacmi 56, 296.00 milyon TL de
-
17:02KMPUR
Yüzde 9.83 oranında artışla 65.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 377, 122 adet işlem
-
17:00GSDDE
Yüzde 8.30 oranında artışla 5.35 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 971, 867 adet işlem