***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2022 09:04
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
AYLIK RAPOR EYLUL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067790
BIST
15:233.554
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 69,68
|Açılış
|: 3.520
|
|Önceki Kapanış
|: 3.484
|
3.555
En Düşük
3.508
15:2318,5829
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0443
|Açılış
|: 18,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6705
En Düşük
18,5492
15:2318,4153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0525
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,5165
En Düşük
18,3332
15:231.026,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,25
|Açılış
|: 1.026,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.025,34
|
1.030,90
En Düşük
1.022,07
BIST En Aktif Hisseler15:21
|KMPUR
|66,00
|201.092.282
|% 10,00
|
|AKENR
|3,31
|151.782.436
|% 9,97
|
|GOZDE
|11,27
|150.996.713
|% 9,95
|
|HKTM
|53,65
|72.406.547
|% 9,94
|
|ARSAN
|6,93
|58.333.904
|% 9,13
|
|INFO
|9,65
|7.291.897
|% -9,98
|
|KIMMR
|8,88
|9.167.161
|% -9,94
|
|EKIZ
|13,42
|1.055.413
|% -9,87
|
|CMENT
|53,70
|266.390
|% -5,21
|
|ATSYH
|120,00
|5.216.985
|% -4,69
|
|SASA
|89,10
|4.417.775.586
|% 7,67
|
|THYAO
|84,55
|4.208.569.281
|% -0,29
|
|SISE
|29,54
|3.649.481.800
|% 4,16
|
|EKGYO
|4,31
|1.898.961.509
|% 2,13
|
|YKBNK
|8,09
|1.696.631.616
|% 3,59
|
|EKGYO
|4,31
|1.898.961.509
|% 2,13
|
|YKBNK
|8,09
|1.696.631.616
|% 3,59
|
|ZOREN
|4,82
|937.529.798
|% 1,69
|
|DOHOL
|5,31
|1.038.630.373
|% 3,91
|
|ISCTR
|8,31
|1.088.842.873
|% 2,21
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5673
|18,5916
|% -0,19
|
|Euro
|18,3911
|18,4113
|% 0,26
|
|Sterlin
|20,8553
|20,9598
|% -0,62
|
|Frank
|18,7872
|18,9004
|% -0,15
|
|Riyal
|4,9238
|4,9485
|% -0,05
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|2,45
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.026
|0,34
|
|Cumhuriyet
|6.843
|6.946
|34,00
|
|Tam
|6.884
|6.936
|-8,00
|
|Yarım
|3.354
|3.391
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.680
|1.695
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,70
|20,73
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,33
|12,35
|-0,00
|
|B. Petrol
|93,13
|93,13
|-0,24
|
Seans Raporu
15:21
daha fazla
-
15:36KAREL
Yüzde 5.35 oranında artışla 18.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 244, 351 adet işlem
-
15:34IDEAS
Yüzde 5.11 oranında artışla 32.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 031, 538 adet işlem
-
15:33YGYO
Yüzde 7.87 oranında artışla 0.96 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 557, 291 adet işlem
-
15:32YEOTK
Yüzde 8.22 oranında artışla 32.12 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 941, 603 adet işlem
-
15:31ELITE
Yüzde 8.36 oranında artışla 27.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 248, 285 adet işlem