***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.11.2022 18:22
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
AYLIK EKIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078183
BIST
18:054.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 28,62
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.412
En Düşük
4.297
18:0518,5951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1181
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
18:0518,7071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1721
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,7255
En Düşük
18,4643
18:051.013,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 18,47
|Açılış
|: 1.013,61
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.015,67
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OTTO
|40,70
|1.098.139
|% 10,00
|
|GUBRF
|162,80
|776.941.294
|% 10,00
|
|KMPUR
|117,70
|114.427.040
|% 10,00
|
|GRSEL
|15,95
|31.682.808
|% 10,00
|
|GESAN
|205,80
|268.573.398
|% 9,99
|
|KLRHO
|28,98
|184.627.483
|% -10,00
|
|ISKUR
|793.814,90
|1.587.630
|% -10,00
|
|VKING
|11,79
|1.506.349
|% -10,00
|
|SILVR
|31,06
|88.592.063
|% -9,97
|
|SUMAS
|102,50
|1.692.984
|% -9,93
|
|THYAO
|113,00
|13.368.125.995
|% 5,41
|
|EREGL
|35,74
|12.835.231.913
|% -2,40
|
|EKGYO
|5,20
|7.836.401.651
|% 8,56
|
|ASELS
|36,18
|6.073.427.898
|% 1,46
|
|KRDMD
|12,96
|4.755.374.201
|% -6,43
|
|EKGYO
|5,20
|7.836.401.651
|% 8,56
|
|ISCTR
|9,06
|3.306.404.964
|% -2,05
|
|KRDMD
|12,96
|4.755.374.201
|% -6,43
|
|EREGL
|35,74
|12.835.231.913
|% -2,40
|
|SKBNK
|2,11
|684.612.167
|% 1,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5893
|18,5951
|% 0,64
|
|Euro
|18,6972
|18,7071
|% 0,93
|
|Sterlin
|21,2816
|21,3883
|% 0,30
|
|Frank
|18,7499
|18,8629
|% 0,70
|
|Riyal
|4,9325
|4,9572
|% 0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|30,01
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.005
|9,39
|
|Cumhuriyet
|6.669
|6.769
|-19,00
|
|Tam
|6.716
|6.776
|28,00
|
|Yarım
|3.273
|3.313
|14,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.656
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,41
|21,43
|0,63
|
|Gümüş Gr.
|12,55
|12,57
|0,21
|
|B. Petrol
|97,72
|97,72
|-0,20
|