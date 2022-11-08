***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.11.2022 18:22
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
AYLIK EKIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078200
BIST
18:054.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 28,62
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.412
En Düşük
4.297
18:0518,5951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1181
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
18:0518,7071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1721
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,7255
En Düşük
18,4643
18:051.012,08
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 16,93
|Açılış
|: 1.012,08
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.015,67
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GUBRF
|162,80
|776.946.178
|% 10,00
|
|KMPUR
|117,70
|114.461.997
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|1.098.139
|% 10,00
|
|GRSEL
|15,95
|31.682.808
|% 10,00
|
|HEKTS
|32,80
|3.168.572.748
|% 9,99
|
|KLRHO
|28,98
|184.680.778
|% -10,00
|
|ISKUR
|793.814,90
|1.587.630
|% -10,00
|
|VKING
|11,79
|1.506.349
|% -10,00
|
|SILVR
|31,06
|88.755.874
|% -9,97
|
|SUMAS
|102,50
|1.817.419
|% -9,93
|
|THYAO
|113,00
|13.397.736.854
|% 5,41
|
|EREGL
|35,74
|12.854.045.092
|% -2,40
|
|EKGYO
|5,20
|7.912.016.327
|% 8,56
|
|ASELS
|36,18
|6.081.677.047
|% 1,46
|
|KRDMD
|12,96
|4.760.483.253
|% -6,43
|
|EKGYO
|5,20
|7.912.016.327
|% 8,56
|
|ISCTR
|9,06
|3.379.539.115
|% -2,05
|
|KRDMD
|12,96
|4.760.483.253
|% -6,43
|
|EREGL
|35,74
|12.854.045.092
|% -2,40
|
|SKBNK
|2,11
|688.785.892
|% 1,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5893
|18,5951
|% 0,64
|
|Euro
|18,6972
|18,7071
|% 0,93
|
|Sterlin
|21,3122
|21,4191
|% 0,45
|
|Frank
|18,7695
|18,8825
|% 0,80
|
|Riyal
|4,9320
|4,9567
|% 0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.679
|1.679
|4,49
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.003
|7,55
|
|Cumhuriyet
|6.669
|6.769
|-19,00
|
|Tam
|6.708
|6.765
|17,00
|
|Yarım
|3.269
|3.307
|8,00
|
|Çeyrek
|1.639
|1.653
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,98
|21,01
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|12,49
|12,51
|0,15
|
|B. Petrol
|97,81
|97,81
|-0,11
|