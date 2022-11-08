***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.11.2022 18:22
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
AYLIK EKIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078208
BIST
18:054.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 28,62
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.412
En Düşük
4.297
18:0518,5951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1181
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
18:0518,7071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1721
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,7255
En Düşük
18,4643
18:051.012,08
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 16,93
|Açılış
|: 1.012,08
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.015,67
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KMPUR
|117,70
|113.761.564
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|938.676
|% 10,00
|
|GUBRF
|162,80
|776.062.988
|% 10,00
|
|GRSEL
|15,95
|31.509.798
|% 10,00
|
|HEKTS
|32,80
|3.156.539.937
|% 9,99
|
|KLRHO
|28,98
|182.988.114
|% -10,00
|
|ISKUR
|793.815,00
|793.815
|% -10,00
|
|VKING
|11,79
|1.043.262
|% -10,00
|
|ISBIR
|74,55
|1.685.316
|% -9,96
|
|KIMMR
|8,25
|109.198.470
|% -9,93
|
|THYAO
|113,40
|13.055.379.531
|% 5,78
|
|EREGL
|35,74
|12.689.715.202
|% -2,40
|
|EKGYO
|5,14
|7.572.414.583
|% 7,31
|
|ASELS
|36,26
|5.950.719.623
|% 1,68
|
|KRDMD
|13,00
|4.669.008.308
|% -6,14
|
|EKGYO
|5,14
|7.572.414.583
|% 7,31
|
|ISCTR
|9,11
|3.277.893.264
|% -1,51
|
|KRDMD
|13,00
|4.669.008.308
|% -6,14
|
|EREGL
|35,74
|12.689.715.202
|% -2,40
|
|SKBNK
|2,11
|679.654.033
|% 1,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5937
|18,5992
|% 0,66
|
|Euro
|18,6984
|18,7086
|% 0,94
|
|Sterlin
|21,2708
|21,3775
|% 0,25
|
|Frank
|18,7408
|18,8537
|% 0,65
|
|Riyal
|4,9323
|4,9571
|% 0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.679
|1.679
|4,49
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.003
|7,55
|
|Cumhuriyet
|6.669
|6.769
|-19,00
|
|Tam
|6.708
|6.765
|17,00
|
|Yarım
|3.269
|3.307
|8,00
|
|Çeyrek
|1.639
|1.653
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,98
|21,01
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|12,49
|12,51
|0,15
|
|B. Petrol
|97,81
|97,81
|-0,11
|