***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.01.2023 15:34
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
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09012023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYLIK RAPOR ARALIK 22
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099395
BIST
16:195.140
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -30,82
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.047
16:1918,7836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0130
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
16:1920,1334
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0155
|Açılış
|: 20,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
16:191.130,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,60
|Açılış
|: 1.130,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.133,56
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler16:19
|EUHOL
|2,36
|88.811.858
|% 13,46
|
|ULUFA
|7,15
|31.871.576
|% 10,00
|
|SDTTR
|51,50
|4.081.272
|% 10,00
|
|ACSEL
|77,55
|47.066.834
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|26.682.577
|% 10,00
|
|GOZDE
|23,40
|526.819.315
|% -10,00
|
|POLTK
|1.930,60
|51.805.302
|% -10,00
|
|VKING
|33,30
|881.318
|% -10,00
|
|UMPAS
|4,46
|778.674
|% -9,90
|
|MARTI
|4,13
|194.188.994
|% -9,83
|
|ASELS
|59,70
|5.480.346.190
|% 1,02
|
|THYAO
|136,40
|5.090.209.711
|% -1,45
|
|EREGL
|39,46
|5.000.183.314
|% -0,90
|
|KRDMD
|18,89
|3.948.178.229
|% 0,53
|
|KOZAL
|591,40
|3.285.940.914
|% -0,30
|
|EKGYO
|8,78
|3.279.132.039
|% 0,57
|
|YKBNK
|9,93
|2.468.826.438
|% -1,88
|
|KRDMD
|18,89
|3.948.178.229
|% 0,53
|
|SKBNK
|2,86
|434.886.354
|% 0,70
|
|AKBNK
|17,83
|2.399.527.851
|% 0,11
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7680
|18,7836
|% 0,07
|
|Euro
|20,1212
|20,1334
|% -0,08
|
|Sterlin
|22,7198
|22,8337
|% -0,30
|
|Frank
|20,2287
|20,3506
|% -0,30
|
|Riyal
|4,9855
|5,0105
|% 0,10
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.874
|2,26
|
|Altın Gr.
|1.130
|1.130
|1,22
|
|Cumhuriyet
|7.615
|7.730
|-30,00
|
|Tam
|7.653
|7.706
|-2,00
|
|Yarım
|3.718
|3.770
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.859
|1.885
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,50
|23,54
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|14,17
|14,19
|-0,09
|
|B. Petrol
|79,72
|79,72
|0,07
|
Seans Raporu
16:19
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