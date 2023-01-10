***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.01.2023 15:34
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09012023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYLIK RAPOR ARALIK 22
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099396
BIST
15:175.118
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -53,37
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.047
15:1718,7772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0066
|Açılış
|: 18,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
15:1720,1556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0067
|Açılış
|: 20,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
15:171.131,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,14
|Açılış
|: 1.131,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.133,56
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler15:17
|EUHOL
|2,39
|81.046.077
|% 14,90
|
|SDTTR
|51,50
|3.868.217
|% 10,00
|
|ACSEL
|77,55
|40.689.076
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|26.557.705
|% 10,00
|
|MAKIM
|23,80
|102.532.175
|% 9,98
|
|POLTK
|1.930,60
|51.411.459
|% -10,00
|
|VKING
|33,30
|881.318
|% -10,00
|
|GOZDE
|23,42
|471.120.180
|% -9,92
|
|UMPAS
|4,46
|778.674
|% -9,90
|
|MARTI
|4,13
|191.930.103
|% -9,83
|
|ASELS
|59,70
|4.871.799.312
|% 1,02
|
|THYAO
|136,80
|4.441.874.643
|% -1,16
|
|EREGL
|39,82
|4.205.128.477
|% 0,00
|
|KRDMD
|18,80
|3.369.036.386
|% 0,05
|
|EKGYO
|8,83
|2.908.910.835
|% 1,15
|
|EKGYO
|8,83
|2.908.910.835
|% 1,15
|
|YKBNK
|9,99
|2.024.348.846
|% -1,28
|
|KRDMD
|18,80
|3.369.036.386
|% 0,05
|
|SKBNK
|2,86
|378.844.842
|% 0,70
|
|KATMR
|2,32
|297.088.014
|% -9,73
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7752
|18,7772
|% 0,04
|
|Euro
|20,1479
|20,1556
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,7258
|22,8398
|% -0,27
|
|Frank
|20,2666
|20,3887
|% -0,11
|
|Riyal
|4,9853
|5,0103
|% 0,10
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|2,44
|
|Altın Gr.
|1.132
|1.132
|2,93
|
|Cumhuriyet
|7.627
|7.742
|-18,00
|
|Tam
|7.666
|7.718
|10,00
|
|Yarım
|3.724
|3.775
|4,00
|
|Çeyrek
|1.862
|1.888
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,50
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,17
|14,19
|-0,09
|
|B. Petrol
|80,02
|80,02
|0,37
|
Seans Raporu
15:17
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15:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -45, 63 kaybederek (% -0.81 ) 5, 570
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15:32XU100
Endeks 5, 126 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 86 altında . İşlem hacmi 60, 607.00 milyon TL de
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15:32KTSKR
Yüzde -4.69 oranında düşüşle 63.05 lira fiyatla işlem gören hissede 535, 923 adet işlem
-
15:31DGNMO
Yüzde -4.54 oranında düşüşle 7.78 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 447, 992 adet işlem
-
15:30KONYA
Yüzde -4.89 oranında düşüşle 3, 573.60 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 988 adet işlem