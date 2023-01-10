***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.01.2023 15:34
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09012023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYLIK RAPOR ARALIK 22
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099397
BIST
15:185.122
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -49,10
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.047
15:1818,7774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0068
|Açılış
|: 18,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
15:1820,1563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0074
|Açılış
|: 20,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
15:181.130,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,87
|Açılış
|: 1.130,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.133,56
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler15:16
|EUHOL
|2,39
|81.007.955
|% 14,90
|
|SDTTR
|51,50
|3.864.766
|% 10,00
|
|ACSEL
|77,55
|40.689.076
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|26.557.705
|% 10,00
|
|MAKIM
|23,80
|102.348.510
|% 9,98
|
|POLTK
|1.930,60
|51.291.762
|% -10,00
|
|VKING
|33,30
|881.318
|% -10,00
|
|UMPAS
|4,46
|778.674
|% -9,90
|
|MARTI
|4,13
|191.902.613
|% -9,83
|
|KATMR
|2,32
|297.055.571
|% -9,73
|
|ASELS
|59,75
|4.846.938.838
|% 1,10
|
|THYAO
|136,80
|4.432.249.599
|% -1,16
|
|EREGL
|39,82
|4.194.129.707
|% 0,00
|
|KRDMD
|18,80
|3.360.762.165
|% 0,05
|
|EKGYO
|8,85
|2.891.073.507
|% 1,37
|
|EKGYO
|8,85
|2.891.073.507
|% 1,37
|
|YKBNK
|10,01
|2.011.606.449
|% -1,09
|
|KRDMD
|18,80
|3.360.762.165
|% 0,05
|
|SKBNK
|2,86
|378.844.842
|% 0,70
|
|KATMR
|2,32
|297.055.571
|% -9,73
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7753
|18,7773
|% 0,04
|
|Euro
|20,1454
|20,1582
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,7258
|22,8398
|% -0,27
|
|Frank
|20,2666
|20,3887
|% -0,11
|
|Riyal
|4,9853
|5,0103
|% 0,10
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|1,46
|
|Altın Gr.
|1.131
|1.131
|2,22
|
|Cumhuriyet
|7.625
|7.741
|-19,00
|
|Tam
|7.657
|7.709
|1,00
|
|Yarım
|3.720
|3.771
|0,00
|
|Çeyrek
|1.860
|1.886
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,53
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|14,18
|14,20
|-0,08
|
|B. Petrol
|80,03
|80,03
|0,38
|
Seans Raporu
15:16
daha fazla
-
15:31DGNMO
Yüzde -4.54 oranında düşüşle 7.78 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 447, 992 adet işlem
-
15:30KONYA
Yüzde -4.89 oranında düşüşle 3, 573.60 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 988 adet işlem
-
15:29DURDO
Yüzde -5.42 oranında düşüşle 47.08 lira fiyatla işlem gören hissede 346, 829 adet işlem
-
15:28YYAPI
Yüzde -4.71 oranında düşüşle 2.63 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 226, 371 adet işlem
-
15:27XU100
Endeks 5, 137 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 66 altında . İşlem hacmi 59, 989.00 milyon TL de