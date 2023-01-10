***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.01.2023 15:34
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
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09012023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYLIK RAPOR ARALIK 22
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099401
BIST
15:265.144
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -26,86
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.047
15:2618,7826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0120
|Açılış
|: 18,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
15:2620,1460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0029
|Açılış
|: 20,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
15:261.130,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,46
|Açılış
|: 1.130,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.133,56
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler15:23
|EUHOL
|2,38
|81.329.478
|% 14,42
|
|SDTTR
|51,50
|3.892.679
|% 10,00
|
|ULUFA
|7,15
|30.630.708
|% 10,00
|
|ACSEL
|77,55
|41.368.880
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|26.557.705
|% 10,00
|
|POLTK
|1.930,60
|51.455.863
|% -10,00
|
|VKING
|33,30
|881.318
|% -10,00
|
|UMPAS
|4,46
|778.674
|% -9,90
|
|MARTI
|4,13
|192.042.116
|% -9,83
|
|KATMR
|2,32
|297.145.590
|% -9,73
|
|ASELS
|59,45
|4.942.170.219
|% 0,59
|
|THYAO
|136,60
|4.465.740.946
|% -1,30
|
|EREGL
|39,76
|4.240.299.022
|% -0,15
|
|KRDMD
|18,73
|3.396.090.174
|% -0,32
|
|EKGYO
|8,78
|2.941.094.812
|% 0,57
|
|EKGYO
|8,78
|2.941.094.812
|% 0,57
|
|YKBNK
|9,98
|2.050.232.818
|% -1,38
|
|KRDMD
|18,73
|3.396.090.174
|% -0,32
|
|SKBNK
|2,86
|381.486.664
|% 0,70
|
|KATMR
|2,32
|297.145.590
|% -9,73
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7729
|18,7768
|% 0,03
|
|Euro
|20,1415
|20,1538
|% 0,02
|
|Sterlin
|22,7203
|22,8343
|% -0,30
|
|Frank
|20,2681
|20,3902
|% -0,10
|
|Riyal
|4,9851
|5,0101
|% 0,09
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.874
|2,26
|
|Altın Gr.
|1.132
|1.132
|2,95
|
|Cumhuriyet
|7.624
|7.739
|-21,00
|
|Tam
|7.662
|7.714
|6,00
|
|Yarım
|3.722
|3.774
|3,00
|
|Çeyrek
|1.861
|1.887
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,52
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,17
|14,20
|-0,07
|
|B. Petrol
|79,99
|79,99
|0,34
|
Seans Raporu
15:23
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15:38MARKA
Yüzde -4.80 oranında düşüşle 3.97 lira fiyatla işlem gören hissede 231, 884 adet işlem
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15:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, HEKTS, ARCLK
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15:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, BIMAS, ASELS
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15:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -29, 42 kaybederek (% -0.64 ) 4, 551
-
15:37
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ACSEL, SDTTR, HKTM, ONCSM, EKIZ, ARMDA, ULUFA, DIRIT, GSRAY, MAKIM