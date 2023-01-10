***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.01.2023 15:34
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09012023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYLIK RAPOR ARALIK 22
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099403
BIST
15:335.146
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -25,04
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.047
15:3318,7766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0060
|Açılış
|: 18,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
15:3320,1363
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0126
|Açılış
|: 20,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
15:331.130,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,70
|Açılış
|: 1.130,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.133,56
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler15:33
|EUHOL
|2,37
|83.411.984
|% 13,94
|
|ARMDA
|236,50
|26.562.671
|% 10,00
|
|ULUFA
|7,15
|30.954.195
|% 10,00
|
|SDTTR
|51,50
|3.928.678
|% 10,00
|
|ACSEL
|77,55
|41.368.880
|% 10,00
|
|POLTK
|1.930,60
|51.666.298
|% -10,00
|
|VKING
|33,30
|881.318
|% -10,00
|
|UMPAS
|4,46
|778.674
|% -9,90
|
|MARTI
|4,13
|192.372.867
|% -9,83
|
|KATMR
|2,32
|297.442.942
|% -9,73
|
|ASELS
|59,95
|5.070.919.652
|% 1,44
|
|THYAO
|137,00
|4.613.738.484
|% -1,01
|
|EREGL
|39,88
|4.331.347.242
|% 0,15
|
|KRDMD
|18,87
|3.496.721.758
|% 0,43
|
|EKGYO
|8,81
|3.005.874.623
|% 0,92
|
|EKGYO
|8,81
|3.005.874.623
|% 0,92
|
|YKBNK
|10,04
|2.140.940.318
|% -0,79
|
|KRDMD
|18,87
|3.496.721.758
|% 0,43
|
|SKBNK
|2,88
|400.478.225
|% 1,41
|
|KATMR
|2,32
|297.442.942
|% -9,73
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7748
|18,7766
|% 0,03
|
|Euro
|20,1228
|20,1363
|% -0,06
|
|Sterlin
|22,7342
|22,8482
|% -0,24
|
|Frank
|20,2731
|20,3953
|% -0,08
|
|Riyal
|4,9854
|5,0104
|% 0,10
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|1,09
|
|Altın Gr.
|1.130
|1.130
|1,46
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.656
|7.707
|-1,00
|
|Yarım
|3.719
|3.770
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.859
|1.885
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,50
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,18
|14,20
|-0,08
|
|B. Petrol
|79,91
|79,91
|0,26
|