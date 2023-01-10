***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.01.2023 15:34
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
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09012023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYLIK RAPOR ARALIK 22
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099404
BIST
15:345.142
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -28,83
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.047
15:3418,7771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0065
|Açılış
|: 18,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
15:3420,1350
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0139
|Açılış
|: 20,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
15:341.130,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,70
|Açılış
|: 1.130,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.133,56
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler15:34
|EUHOL
|2,37
|83.273.085
|% 13,94
|
|SDTTR
|51,50
|3.923.013
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|26.560.070
|% 10,00
|
|ULUFA
|7,15
|30.872.878
|% 10,00
|
|ACSEL
|77,55
|41.368.880
|% 10,00
|
|POLTK
|1.930,60
|51.625.756
|% -10,00
|
|VKING
|33,30
|881.318
|% -10,00
|
|UMPAS
|4,46
|778.674
|% -9,90
|
|MARTI
|4,13
|192.349.496
|% -9,83
|
|KATMR
|2,32
|297.438.190
|% -9,73
|
|ASELS
|59,90
|5.058.772.337
|% 1,35
|
|THYAO
|137,00
|4.599.057.868
|% -1,01
|
|EREGL
|39,88
|4.307.067.766
|% 0,15
|
|KRDMD
|18,85
|3.488.181.564
|% 0,32
|
|EKGYO
|8,80
|2.994.098.849
|% 0,80
|
|EKGYO
|8,80
|2.994.098.849
|% 0,80
|
|YKBNK
|10,03
|2.126.459.657
|% -0,89
|
|KRDMD
|18,85
|3.488.181.564
|% 0,32
|
|SKBNK
|2,86
|394.028.076
|% 0,70
|
|KATMR
|2,32
|297.438.190
|% -9,73
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7750
|18,7771
|% 0,03
|
|Euro
|20,1249
|20,1350
|% -0,07
|
|Sterlin
|22,7354
|22,8494
|% -0,23
|
|Frank
|20,2725
|20,3947
|% -0,08
|
|Riyal
|4,9853
|5,0103
|% 0,10
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|0,64
|
|Altın Gr.
|1.130
|1.130
|1,46
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.656
|7.707
|-1,00
|
|Yarım
|3.719
|3.770
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.859
|1.885
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,50
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|14,17
|14,20
|-0,07
|
|B. Petrol
|79,90
|79,90
|0,25
|
Seans Raporu
15:34
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