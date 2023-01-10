***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.01.2023 15:51
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09012023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYLIK RAPOR ARALIK 22
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099413
BIST
17:395.032
En Yüksek
|Değişim
|: -2,69%
|| -139,17
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.008
17:3918,7712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0006
|Açılış
|: 18,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
17:3920,1701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0212
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
17:391.133,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,16
|Açılış
|: 1.133,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.134,91
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler17:36
|SDTTR
|51,50
|4.335.219
|% 10,00
|
|ULUFA
|7,15
|32.879.805
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|27.625.029
|% 10,00
|
|OZSUB
|17,17
|23.123.008
|% 9,99
|
|EYGYO
|20,06
|448.218.830
|% 9,98
|
|KONYA
|3.381,60
|154.229.576
|% -10,00
|
|GOZDE
|23,40
|530.662.320
|% -10,00
|
|POLTK
|1.930,60
|51.870.942
|% -10,00
|
|VKING
|33,30
|881.318
|% -10,00
|
|EGGUB
|100,00
|165.505.393
|% -9,99
|
|THYAO
|133,00
|6.400.050.399
|% -3,90
|
|ASELS
|58,05
|6.338.465.066
|% -1,78
|
|EREGL
|38,66
|6.305.885.178
|% -2,91
|
|KRDMD
|18,37
|4.806.355.790
|% -2,24
|
|KOZAL
|567,00
|4.078.931.706
|% -4,42
|
|EKGYO
|8,54
|3.724.446.327
|% -2,18
|
|YKBNK
|9,66
|3.426.686.295
|% -4,55
|
|KRDMD
|18,37
|4.806.355.790
|% -2,24
|
|SKBNK
|2,80
|507.637.852
|% -1,41
|
|AKBNK
|17,28
|2.997.345.146
|% -2,98
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7637
|18,7752
|% 0,02
|
|Euro
|20,1480
|20,1626
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,7974
|22,9118
|% 0,04
|
|Frank
|20,3019
|20,4242
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9852
|5,0102
|% 0,09
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|5,41
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|5,43
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.673
|7.740
|32,00
|
|Yarım
|3.727
|3.786
|15,00
|
|Çeyrek
|1.864
|1.893
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,59
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,29
|14,30
|0,03
|
|B. Petrol
|80,21
|80,21
|0,56
|
Seans Raporu
17:36
daha fazla
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ALARK, TAVHL, GUBRF
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, BIMAS, FROTO
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -123, 32 kaybederek (% -2.69 ) 4, 457
-
17:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EKIZ, OZSUB, EYGYO, GSRAY, DIRIT, SDTTR, ERCB, ULUFA, ARMDA, MAKIM
-
17:52
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UMPAS, POLTK, FLAP, VKING, KONYA, MEPET, KATMR, EGGUB, GOZDE, MARTI