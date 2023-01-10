***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.01.2023 16:45
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09012023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYLIK RAPOR ARALIK 22
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099461
BIST
17:275.084
En Yüksek
|Değişim
|: -1,68%
|| -86,89
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.047
17:2718,7787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0081
|Açılış
|: 18,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
17:2720,1866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0377
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
17:271.133,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 4,06
|Açılış
|: 1.133,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.133,90
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler17:25
|EUHOL
|2,30
|96.997.778
|% 10,58
|
|ULUFA
|7,15
|32.638.585
|% 10,00
|
|SDTTR
|51,50
|4.302.104
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|27.625.029
|% 10,00
|
|OZSUB
|17,17
|23.001.822
|% 9,99
|
|CEOEM
|20,34
|23.651.062
|% -10,00
|
|GOZDE
|23,40
|530.526.436
|% -10,00
|
|POLTK
|1.930,60
|51.870.942
|% -10,00
|
|VKING
|33,30
|881.318
|% -10,00
|
|FLAP
|13,53
|208.511.653
|% -9,98
|
|ASELS
|58,70
|6.184.125.898
|% -0,68
|
|THYAO
|134,80
|6.115.036.709
|% -2,60
|
|EREGL
|39,28
|5.946.999.307
|% -1,36
|
|KRDMD
|18,65
|4.671.974.438
|% -0,75
|
|KOZAL
|576,90
|3.908.843.150
|% -2,75
|
|EKGYO
|8,67
|3.616.822.769
|% -0,69
|
|YKBNK
|9,72
|3.340.416.952
|% -3,95
|
|KRDMD
|18,65
|4.671.974.438
|% -0,75
|
|SKBNK
|2,81
|500.095.560
|% -1,06
|
|AKBNK
|17,49
|2.895.350.704
|% -1,80
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7681
|18,7791
|% 0,05
|
|Euro
|20,1798
|20,1939
|% 0,22
|
|Sterlin
|22,7603
|22,8744
|% -0,12
|
|Frank
|20,2837
|20,4059
|% -0,03
|
|Riyal
|4,9838
|5,0088
|% 0,07
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.877
|5,21
|
|Altın Gr.
|1.132
|1.132
|3,03
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.661
|7.719
|11,00
|
|Yarım
|3.721
|3.776
|5,00
|
|Çeyrek
|1.861
|1.888
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,61
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,24
|14,27
|-0,01
|
|B. Petrol
|80,36
|80,36
|0,71
|