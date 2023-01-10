***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.01.2023 17:04
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09012023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYLIK RAPOR ARALIK 22
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099494
BIST
16:545.081
En Yüksek
|Değişim
|: -1,73%
|| -89,53
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.047
16:5418,7788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0082
|Açılış
|: 18,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
16:5420,1852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0363
|Açılış
|: 20,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
16:541.130,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,19
|Açılış
|: 1.130,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.133,56
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler16:54
|EUHOL
|2,32
|92.168.961
|% 11,54
|
|ULUFA
|7,15
|32.390.545
|% 10,00
|
|ACSEL
|77,55
|48.896.335
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|27.244.737
|% 10,00
|
|SDTTR
|51,50
|4.169.028
|% 10,00
|
|GOZDE
|23,40
|529.353.277
|% -10,00
|
|POLTK
|1.930,60
|51.826.538
|% -10,00
|
|VKING
|33,30
|881.318
|% -10,00
|
|BFREN
|4.634,20
|187.787.540
|% -9,96
|
|UMPAS
|4,46
|778.674
|% -9,90
|
|ASELS
|59,05
|5.790.625.584
|% -0,08
|
|EREGL
|39,46
|5.375.090.229
|% -0,90
|
|THYAO
|135,70
|5.374.413.163
|% -1,95
|
|KRDMD
|18,71
|4.216.706.388
|% -0,43
|
|KOZAL
|585,20
|3.529.754.430
|% -1,35
|
|EKGYO
|8,68
|3.436.310.483
|% -0,57
|
|YKBNK
|9,76
|2.854.660.843
|% -3,56
|
|KRDMD
|18,71
|4.216.706.388
|% -0,43
|
|SKBNK
|2,82
|465.407.242
|% -0,70
|
|AKBNK
|17,60
|2.585.861.315
|% -1,18
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7678
|18,7788
|% 0,04
|
|Euro
|20,1749
|20,1852
|% 0,18
|
|Sterlin
|22,6965
|22,8104
|% -0,40
|
|Frank
|20,2252
|20,3471
|% -0,32
|
|Riyal
|4,9844
|5,0094
|% 0,08
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|3,67
|
|Altın Gr.
|1.130
|1.130
|0,88
|
|Cumhuriyet
|7.617
|7.732
|-28,00
|
|Tam
|7.652
|7.707
|-1,00
|
|Yarım
|3.717
|3.770
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.859
|1.885
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,64
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|14,18
|14,20
|-0,07
|
|B. Petrol
|80,01
|80,01
|0,36
|
Seans Raporu
16:54
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