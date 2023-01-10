***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.01.2023 17:04
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09012023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYLIK RAPOR ARALIK 22
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099506
BIST
17:424.995
En Yüksek
|Değişim
|: -3,40%
|| -175,68
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
4.987
17:4218,7664
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0042
|Açılış
|: 18,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
17:4220,1733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0244
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
17:421.132,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,66
|Açılış
|: 1.132,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.134,91
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler17:42
|ARMDA
|236,50
|27.831.730
|% 10,00
|
|SDTTR
|51,50
|4.364.471
|% 10,00
|
|ULUFA
|7,15
|32.971.525
|% 10,00
|
|OZSUB
|17,17
|23.440.361
|% 9,99
|
|MAKIM
|23,80
|182.656.020
|% 9,98
|
|KONYA
|3.381,60
|156.042.114
|% -10,00
|
|CEOEM
|20,34
|25.147.871
|% -10,00
|
|BFREN
|4.632,30
|206.183.809
|% -10,00
|
|GOZDE
|23,40
|530.875.564
|% -10,00
|
|POLTK
|1.930,60
|52.411.510
|% -10,00
|
|THYAO
|132,60
|6.665.189.563
|% -4,19
|
|EREGL
|38,50
|6.557.317.877
|% -3,31
|
|ASELS
|58,15
|6.484.633.873
|% -1,61
|
|KRDMD
|18,34
|4.904.214.910
|% -2,39
|
|KOZAL
|566,60
|4.212.112.394
|% -4,48
|
|EKGYO
|8,57
|3.866.078.433
|% -1,83
|
|YKBNK
|9,66
|3.426.686.295
|% -4,55
|
|KRDMD
|18,34
|4.904.214.910
|% -2,39
|
|SKBNK
|2,80
|522.809.577
|% -1,41
|
|AKBNK
|17,33
|3.099.742.264
|% -2,70
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7640
|18,7664
|% -0,02
|
|Euro
|20,1621
|20,1733
|% 0,12
|
|Sterlin
|22,7669
|22,8811
|% -0,09
|
|Frank
|20,2838
|20,4060
|% -0,03
|
|Riyal
|4,9852
|5,0102
|% 0,09
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|7,57
|
|Altın Gr.
|1.132
|1.132
|2,83
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.654
|7.720
|12,00
|
|Yarım
|3.718
|3.777
|6,00
|
|Çeyrek
|1.859
|1.888
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,70
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|14,22
|14,24
|-0,04
|
|B. Petrol
|80,12
|80,12
|0,47
|
Seans Raporu
17:42
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17:57XU100
Endeks 5, 001 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 28 altında . İşlem hacmi 89, 500.00 milyon TL de
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17:57BARMA
Yüzde -7.24 oranında düşüşle 99.25 lira fiyatla işlem gören hissede 791, 047 adet işlem
-
17:56KATMR
Yüzde -9.73 oranında düşüşle 2.32 lira fiyatla işlem gören hissede 127, 142, 624 adet işlem
-
17:54KAREL
Yüzde -9.17 oranında düşüşle 17.33 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 650, 276 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ALARK, TAVHL, GUBRF