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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

08.03.2023 18:33
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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BRKVY 25,30 61.597.755 % 10,00  
LIDFA 5,39 87.612.243 % 10,00  
SDTTR 101,20 411.372.350 % 10,00  
POLTK 1.683,50 23.822.134 % 10,00  
SOKE 17,18 530.484.412 % 9,99  
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Dolar 18,9394 18,9448 % 0,13  
Euro 19,9769 19,9841 % 0,12  
Sterlin 22,3599 22,4720 % 0,23  
Frank 20,0503 20,1710 % 0,23  
Riyal 5,0302 5,0555 % 0,10  
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17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.815 1.816 1,48  
Altın Gr. 1.106 1.106 2,08  
Cumhuriyet 7.491 7.604 -64,00  
Tam 7.528 7.597 14,00  
Yarım 3.678 3.717 6,00  
Çeyrek 1.839 1.859 4,00  
Gümüş.Ons 20,05 20,07 -0,03  
Gümüş Gr. 12,21 12,22 -0,00  
B. Petrol 82,44 82,44 -0,85  
Seans Raporu 17:59
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