***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.05.2023 13:55
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
AYLIK RAPORLAR NISAN 2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148557
BIST
16:174.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -24,89
|Açılış
|: 4.547
|
|Önceki Kapanış
|: 4.562
|
4.622
En Düşük
4.523
16:1719,5192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0174
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
19,5192
En Düşük
19,4689
16:1721,3641
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0926
|Açılış
|: 22,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,4771
En Düşük
21,2827
16:171.270,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,78
|Açılış
|: 1.270,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.267,55
|
1.275,59
En Düşük
1.265,14
BIST En Aktif Hisseler16:15
|EGPRO
|53,50
|25.573.981
|% 9,99
|
|OSMEN
|72,10
|18.894.220
|% 9,99
|
|PAMEL
|176,30
|73.995.990
|% 9,98
|
|RHEAG
|3,75
|2.943.355
|% 9,97
|
|DAGHL
|13,37
|82.029.184
|% 9,95
|
|GRTRK
|22,70
|821.479.396
|% -9,99
|
|AVHOL
|23,46
|103.102.193
|% -9,98
|
|CWENE
|118,60
|2.997.672.442
|% -9,67
|
|NETAS
|24,02
|117.633.547
|% -9,22
|
|SEKFK
|7,41
|39.821.811
|% -9,08
|
|ISCTR
|12,09
|4.240.843.036
|% 3,25
|
|KCHOL
|85,65
|3.448.223.551
|% 6,27
|
|CWENE
|118,60
|2.997.672.442
|% -9,67
|
|THYAO
|130,30
|2.972.076.352
|% -1,88
|
|AKBNK
|16,66
|2.544.390.174
|% 1,03
|
|ISCTR
|12,09
|4.240.843.036
|% 3,25
|
|YKBNK
|10,24
|2.073.633.843
|% 3,33
|
|AKBNK
|16,66
|2.544.390.174
|% 1,03
|
|SKBNK
|2,24
|264.722.234
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,55
|605.748.577
|% 0,00
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5099
|19,5140
|% 0,06
|
|Euro
|21,3553
|21,3632
|% -0,44
|
|Sterlin
|24,4762
|24,5990
|% -0,24
|
|Frank
|21,7383
|21,8692
|% -0,44
|
|Riyal
|5,1866
|5,2126
|% 0,04
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.024
|2.025
|3,44
|
|Altın Gr.
|1.272
|1.272
|4,20
|
|Cumhuriyet
|9.279
|9.419
|48,00
|
|Tam
|9.223
|9.463
|47,55
|
|Yarım
|4.558
|4.633
|17,00
|
|Çeyrek
|2.272
|2.310
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,42
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|15,92
|15,93
|-0,10
|
|B. Petrol
|76,42
|76,42
|-0,59
|