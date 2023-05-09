***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.05.2023 13:55
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
AYLIK RAPORLAR NISAN 2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148559
BIST
16:174.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -24,89
|Açılış
|: 4.547
|
|Önceki Kapanış
|: 4.562
|
4.622
En Düşük
4.523
16:1719,5196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0178
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
19,5196
En Düşük
19,4689
16:1721,3560
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,1007
|Açılış
|: 22,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,4771
En Düşük
21,2827
16:171.270,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,46
|Açılış
|: 1.270,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.267,55
|
1.275,59
En Düşük
1.265,14
BIST En Aktif Hisseler16:17
|EGPRO
|53,50
|25.573.981
|% 9,99
|
|OSMEN
|72,10
|18.894.220
|% 9,99
|
|PAMEL
|176,30
|73.995.990
|% 9,98
|
|RHEAG
|3,75
|2.943.355
|% 9,97
|
|DAGHL
|13,37
|82.052.515
|% 9,95
|
|GRTRK
|22,70
|821.507.612
|% -9,99
|
|AVHOL
|23,46
|103.102.193
|% -9,98
|
|CWENE
|119,00
|3.009.322.383
|% -9,37
|
|NETAS
|24,04
|118.442.920
|% -9,15
|
|OYLUM
|3,78
|64.608.543
|% -9,13
|
|ISCTR
|12,08
|4.245.355.706
|% 3,16
|
|KCHOL
|85,70
|3.458.243.358
|% 6,33
|
|CWENE
|119,00
|3.009.322.383
|% -9,37
|
|THYAO
|130,10
|3.000.181.844
|% -2,03
|
|AKBNK
|16,68
|2.549.691.811
|% 1,15
|
|ISCTR
|12,08
|4.245.355.706
|% 3,16
|
|YKBNK
|10,26
|2.094.554.809
|% 3,53
|
|AKBNK
|16,68
|2.549.691.811
|% 1,15
|
|SKBNK
|2,24
|264.722.234
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,54
|607.651.965
|% -0,18
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5078
|19,5196
|% 0,09
|
|Euro
|21,3516
|21,3560
|% -0,47
|
|Sterlin
|24,4668
|24,5895
|% -0,28
|
|Frank
|21,7304
|21,8613
|% -0,48
|
|Riyal
|5,1865
|5,2125
|% 0,04
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.024
|2.025
|3,54
|
|Altın Gr.
|1.271
|1.272
|4,09
|
|Cumhuriyet
|9.279
|9.419
|48,00
|
|Tam
|9.221
|9.460
|44,75
|
|Yarım
|4.557
|4.632
|16,00
|
|Çeyrek
|2.272
|2.309
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|25,40
|25,42
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|15,91
|15,93
|-0,11
|
|B. Petrol
|76,44
|76,44
|-0,57
|