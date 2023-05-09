***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.05.2023 13:56
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
AYLIK RAPORLAR NISAN 2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148584
BIST
16:204.525
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -37,32
|Açılış
|: 4.547
|
|Önceki Kapanış
|: 4.562
|
4.622
En Düşük
4.523
16:2019,5161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0143
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
19,5189
En Düşük
19,4689
16:2021,3571
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0996
|Açılış
|: 22,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,4771
En Düşük
21,2827
16:201.270,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,29
|Açılış
|: 1.270,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.267,55
|
1.275,59
En Düşük
1.265,14
BIST En Aktif Hisseler16:18
|OSMEN
|72,10
|18.894.220
|% 9,99
|
|EGPRO
|53,50
|25.460.668
|% 9,99
|
|PAMEL
|176,30
|73.995.990
|% 9,98
|
|RHEAG
|3,75
|2.943.355
|% 9,97
|
|DAGHL
|13,37
|81.955.623
|% 9,95
|
|GRTRK
|22,70
|821.439.784
|% -9,99
|
|AVHOL
|23,46
|103.102.052
|% -9,98
|
|NETAS
|24,02
|117.494.294
|% -9,22
|
|CWENE
|119,40
|2.980.802.859
|% -9,06
|
|SEKFK
|7,42
|39.762.362
|% -8,96
|
|ISCTR
|12,08
|4.234.063.719
|% 3,16
|
|KCHOL
|85,70
|3.435.381.899
|% 6,33
|
|CWENE
|119,40
|2.980.802.859
|% -9,06
|
|THYAO
|130,30
|2.961.021.715
|% -1,88
|
|AKBNK
|16,65
|2.539.399.711
|% 0,97
|
|ISCTR
|12,08
|4.234.063.719
|% 3,16
|
|YKBNK
|10,21
|2.059.405.865
|% 3,03
|
|AKBNK
|16,65
|2.539.399.711
|% 0,97
|
|SKBNK
|2,25
|264.049.015
|% 0,45
|
|EKGYO
|5,56
|603.785.105
|% 0,18
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5078
|19,5196
|% 0,09
|
|Euro
|21,3516
|21,3560
|% -0,47
|
|Sterlin
|24,4762
|24,5990
|% -0,24
|
|Frank
|21,7383
|21,8692
|% -0,44
|
|Riyal
|5,1866
|5,2126
|% 0,04
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.024
|2.024
|3,18
|
|Altın Gr.
|1.272
|1.272
|4,20
|
|Cumhuriyet
|9.279
|9.419
|48,00
|
|Tam
|9.223
|9.463
|47,55
|
|Yarım
|4.558
|4.633
|17,00
|
|Çeyrek
|2.272
|2.310
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|25,40
|25,42
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|15,92
|15,94
|-0,09
|
|B. Petrol
|76,42
|76,42
|-0,59
|