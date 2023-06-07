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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

07.06.2023 23:54
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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AYLIK RAPOR MAYIS 2023 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156939


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DOCO 2.990,50 37.655.603 % 10,00  
EMNIS 48,84 1.649.199 % 10,00  
SNPAM 13,09 1.251.775 % 10,00  
HURGZ 4,40 57.742.395 % 10,00  
ALFAS 369,80 128.757.704 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 23,1387 23,4514 % 0,84  
Euro 25,2521 25,3588 % 1,66  
Sterlin 28,9027 29,0476 % 0,21  
Frank 25,5369 25,6908 % 0,33  
Riyal 6,1973 6,2284 % 0,22  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.940 1.940 -23,44  
Altın Gr. 1.454 1.455 3,60  
Cumhuriyet 9.836 9.985 602,00  
Tam 9.779 10.046 611,62  
Yarım 4.764 4.888 19,00  
Çeyrek 2.374 2.444 10,00  
Gümüş.Ons 23,41 23,47 -0,16  
Gümüş Gr. 17,55 17,59 0,05  
B. Petrol 76,75 76,75 -0,04  
Seans Raporu 18:05
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