***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.06.2023 23:55
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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AYLIK RAPOR MAYIS 2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156976
BIST
18:055.561
En Düşük
|Değişim
|: 3,20%
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18:0523,5266
En Yüksek
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|Açılış
|: 23,2300
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|Önceki Kapanış
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23,5266
En Düşük
23,2222
18:0525,3459
En Yüksek
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|Açılış
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25,5728
En Düşük
24,9536
18:051.457,52
En Yüksek
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|: 1.456,42
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|Önceki Kapanış
|: 1.450,96
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1.463,39
En Düşük
1.448,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOCO
|2.990,50
|37.655.603
|% 10,00
|
|EMNIS
|48,84
|1.649.199
|% 10,00
|
|SNPAM
|13,09
|1.251.775
|% 10,00
|
|HURGZ
|4,40
|57.742.395
|% 10,00
|
|ALFAS
|369,80
|128.757.704
|% 9,99
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|IMASM
|19,62
|888.487.841
|% -10,00
|
|DOGUB
|16,79
|57.547.066
|% -9,97
|
|OYLUM
|4,36
|198.469.183
|% -9,17
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|KLRHO
|14,65
|791.125.617
|% -8,04
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|ATSYH
|61,00
|4.155.890
|% -7,51
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|THYAO
|172,50
|10.138.671.707
|% 4,29
|
|YKBNK
|12,11
|6.699.745.385
|% 1,34
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|AKBNK
|18,39
|5.678.584.256
|% 1,94
|
|EKGYO
|7,97
|5.490.233.307
|% 6,98
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|SISE
|45,74
|5.324.971.831
|% 6,67
|
|EKGYO
|7,97
|5.490.233.307
|% 6,98
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|YKBNK
|12,11
|6.699.745.385
|% 1,34
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|ISCTR
|13,28
|4.474.897.886
|% 4,16
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|AKBNK
|18,39
|5.678.584.256
|% 1,94
|
|SKBNK
|2,51
|663.674.931
|% 1,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,0705
|23,5316
|% 1,19
|
|Euro
|25,2574
|25,3632
|% 1,68
|
|Sterlin
|28,9027
|29,0476
|% 0,21
|
|Frank
|25,5369
|25,6908
|% 0,33
|
|Riyal
|6,1973
|6,2284
|% 0,22
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.940
|1.940
|-23,44
|
|Altın Gr.
|1.454
|1.455
|3,60
|
|Cumhuriyet
|9.836
|9.985
|602,00
|
|Tam
|9.779
|10.046
|611,62
|
|Yarım
|4.764
|4.888
|19,00
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|Çeyrek
|2.374
|2.444
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,47
|-0,16
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|Gümüş Gr.
|17,55
|17,59
|0,05
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|B. Petrol
|76,75
|76,75
|-0,04
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