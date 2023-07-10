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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

10.07.2023 09:20
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168096


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
QUAGR 88,00 480.864.865 % 1.000,00  
BAGFS 29,10 64.899.017 % 0,45  
SONME 47,92 19.346.322 % 0,17  
KUVVA 38,00 648.214 % 0,00  
TUREX 27,06 17.295.413 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 26,0961 26,1014 % 0,25  
Euro 28,5944 28,6112 % 0,13  
Sterlin 33,3244 33,4916 % -0,00  
Frank 29,1779 29,3537 % -0,05  
Riyal 6,9375 6,9723 % 0,25  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.923 1.924 -1,66  
Altın Gr. 1.614 1.614 1,95  
Cumhuriyet 10.789 10.952 17,00  
Tam 10.418 10.653 -13,00  
Yarım 5.217 5.351 -6,00  
Çeyrek 2.617 2.676 -3,00  
Gümüş.Ons 23,03 23,07 -0,03  
Gümüş Gr. 19,34 19,36 0,02  
B. Petrol 77,94 77,94 -0,53  
Seans Raporu 18:05
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