***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.07.2023 09:20
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
AYLIK RAPOR HAZIRAN AYI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168104
BIST
'
18:056.187
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 6.187
|
0
En Yüksek
0
18:0526,1022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0647
|Açılış
|: 26,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1200
|
26,1785
En Düşük
25,8302
18:0528,6314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0580
|Açılış
|: 28,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5000
|
28,7412
En Düşük
28,2583
18:051.614,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,26
|Açılış
|: 1.614,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,21
|
1.620,73
En Düşük
1.598,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|QUAGR
|88,00
|480.864.865
|% 1.000,00
|
|BAGFS
|29,10
|64.899.017
|% 0,45
|
|SONME
|47,92
|19.346.322
|% 0,17
|
|YYAPI
|2,75
|94.783.600
|% 0,00
|
|VESTL
|59,30
|716.905.644
|% 0,00
|
|YYAPI
|2,75
|94.783.600
|% 0,00
|
|VESTL
|59,30
|716.905.644
|% 0,00
|
|YKBNK
|12,96
|2.012.886.427
|% 0,00
|
|SUMAS
|101,20
|781.041
|% 0,00
|
|UMPAS
|3,55
|525.696
|% 0,00
|
|ASTOR
|81,65
|8.713.897.423
|% 0,00
|
|THYAO
|215,20
|6.946.785.030
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,45
|5.705.541.700
|% 0,00
|
|EREGL
|39,00
|4.552.766.938
|% 0,00
|
|TUPRS
|90,80
|3.683.689.578
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,45
|5.705.541.700
|% 0,00
|
|ZOREN
|3,60
|637.730.287
|% 0,00
|
|YKBNK
|12,96
|2.012.886.427
|% 0,00
|
|DOHOL
|10,92
|1.601.293.777
|% 0,00
|
|KRDMD
|24,32
|2.933.492.044
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0961
|26,1014
|% 0,25
|
|Euro
|28,5944
|28,6112
|% 0,13
|
|Sterlin
|33,2978
|33,4648
|% -0,08
|
|Frank
|29,1558
|29,3315
|% -0,13
|
|Riyal
|6,9331
|6,9679
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|-1,29
|
|Altın Gr.
|1.614
|1.614
|1,60
|
|Cumhuriyet
|10.789
|10.952
|17,00
|
|Tam
|10.426
|10.658
|-8,00
|
|Yarım
|5.221
|5.353
|-4,00
|
|Çeyrek
|2.619
|2.677
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,07
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|19,34
|19,36
|0,03
|
|B. Petrol
|77,95
|77,95
|-0,52
|