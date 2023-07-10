***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.07.2023 09:20
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
AYLIK RAPOR HAZIRAN AYI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168112
BIST
'
18:056.187
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 6.187
|
0
En Yüksek
0
18:0526,1046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0671
|Açılış
|: 26,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1200
|
26,1785
En Düşük
25,8302
18:0528,6372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0638
|Açılış
|: 28,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5000
|
28,7412
En Düşük
28,2583
18:051.614,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,87
|Açılış
|: 1.614,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,21
|
1.620,73
En Düşük
1.598,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|QUAGR
|88,00
|480.864.865
|% 1.000,00
|
|BAGFS
|29,10
|64.899.017
|% 0,45
|
|SONME
|47,92
|19.346.322
|% 0,17
|
|KUVVA
|38,00
|648.214
|% 0,00
|
|TUREX
|27,06
|17.295.413
|% 0,00
|
|KUVVA
|38,00
|648.214
|% 0,00
|
|VESTL
|59,30
|716.905.644
|% 0,00
|
|YKBNK
|12,96
|2.012.886.427
|% 0,00
|
|YESIL
|5,20
|257.817.814
|% 0,00
|
|VESBE
|13,15
|293.398.975
|% 0,00
|
|ASTOR
|81,65
|8.713.897.423
|% 0,00
|
|THYAO
|215,20
|6.946.785.030
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,45
|5.705.541.700
|% 0,00
|
|EREGL
|39,00
|4.552.766.938
|% 0,00
|
|TUPRS
|90,80
|3.683.689.578
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,45
|5.705.541.700
|% 0,00
|
|ZOREN
|3,60
|637.730.287
|% 0,00
|
|YKBNK
|12,96
|2.012.886.427
|% 0,00
|
|DOHOL
|10,92
|1.601.293.777
|% 0,00
|
|KRDMD
|24,32
|2.933.492.044
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0974
|26,1030
|% 0,25
|
|Euro
|28,6007
|28,6268
|% 0,19
|
|Sterlin
|33,3244
|33,4916
|% -0,00
|
|Frank
|29,1779
|29,3537
|% -0,05
|
|Riyal
|6,9375
|6,9723
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.924
|-1,66
|
|Altın Gr.
|1.614
|1.614
|1,95
|
|Cumhuriyet
|10.789
|10.952
|17,00
|
|Tam
|10.418
|10.653
|-13,00
|
|Yarım
|5.217
|5.351
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.617
|2.676
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,07
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|19,34
|19,36
|0,02
|
|B. Petrol
|77,94
|77,94
|-0,53
|