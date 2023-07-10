***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.07.2023 09:21
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
AYLIK RAPOR HAZIRAN AYI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168137
BIST
'
09:556.264
En Düşük
|Değişim
|: 1,25%
|| 77,25
|Açılış
|: 6.264
|
|Önceki Kapanış
|: 6.187
|
6.264
En Yüksek
6.264
09:5526,1046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0671
|Açılış
|: 26,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1200
|
26,1785
En Düşük
25,8302
09:5528,6326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0592
|Açılış
|: 28,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5000
|
28,7412
En Düşük
28,2583
09:551.614,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,05
|Açılış
|: 1.614,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,21
|
1.620,73
En Düşük
1.598,68
BIST En Aktif Hisseler09:55
|QUAGR
|88,00
|480.864.865
|% 1.000,00
|
|BAGFS
|29,10
|64.899.017
|% 0,45
|
|SONME
|47,92
|19.346.322
|% 0,17
|
|YYAPI
|2,75
|94.783.600
|% 0,00
|
|OTTO
|198,00
|1.997.383
|% 0,00
|
|YYAPI
|2,75
|94.783.600
|% 0,00
|
|OTTO
|198,00
|1.997.383
|% 0,00
|
|KUVVA
|38,00
|648.214
|% 0,00
|
|KENT
|188,00
|1.531.414
|% 0,00
|
|EUYO
|8,53
|7.337.656
|% 0,00
|
|ASTOR
|81,65
|8.713.897.423
|% 0,00
|
|THYAO
|215,20
|6.946.785.030
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,45
|5.705.541.700
|% 0,00
|
|EREGL
|39,00
|4.552.766.938
|% 0,00
|
|TUPRS
|90,80
|3.683.689.578
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,45
|5.705.541.700
|% 0,00
|
|ZOREN
|3,60
|637.730.287
|% 0,00
|
|YKBNK
|12,96
|2.012.886.427
|% 0,00
|
|DOHOL
|10,92
|1.601.293.777
|% 0,00
|
|KRDMD
|24,32
|2.933.492.044
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0976
|26,1046
|% 0,26
|
|Euro
|28,6190
|28,6326
|% 0,21
|
|Sterlin
|33,3292
|33,4963
|% 0,01
|
|Frank
|29,1853
|29,3611
|% -0,03
|
|Riyal
|6,9385
|6,9733
|% 0,27
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|-0,87
|
|Altın Gr.
|1.612
|1.612
|-0,09
|
|Cumhuriyet
|10.789
|10.952
|17,00
|
|Tam
|10.409
|10.643
|-23,00
|
|Yarım
|5.212
|5.346
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.614
|2.673
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,08
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|19,31
|19,33
|-0,00
|
|B. Petrol
|77,92
|77,92
|-0,55
|