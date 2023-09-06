***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.09.2023 20:47
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
AYLIK RAPOR AGUSTOS
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192364
BIST
'
18:058.182
En Düşük
|Değişim
|: -0,66%
|| -54,47
|Açılış
|: 8.292
|
|Önceki Kapanış
|: 8.236
|
8.128
En Yüksek
8.299
18:0526,8234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0536
|Açılış
|: 26,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7950
|
26,8713
En Düşük
26,4038
18:0528,7770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0558
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
28,9675
En Düşük
28,4686
18:051.652,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -4,22
|Açılış
|: 1.652,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,18
|
1.663,56
En Düşük
1.634,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARZUM
|56,10
|44.895.842
|% 10,00
|
|EGEEN
|7.909,00
|740.292.989
|% 10,00
|
|MIATK
|426,90
|545.283.458
|% 10,00
|
|ONCSM
|247,60
|203.570.501
|% 10,00
|
|GRNYO
|11,00
|82.183.608
|% 10,00
|
|ISKPL
|12,24
|42.624.752
|% -10,00
|
|KENT
|387,00
|4.723.006
|% -10,00
|
|BRSAN
|727,20
|411.352.238
|% -9,99
|
|CMENT
|181,50
|3.470.713
|% -9,97
|
|BALAT
|20,52
|4.010.194
|% -9,92
|
|ASELS
|41,18
|10.583.338.712
|% 6,96
|
|IZENR
|65,55
|9.407.877.120
|% -8,70
|
|EREGL
|46,46
|8.797.847.830
|% 1,00
|
|ISCTR
|24,56
|8.058.224.355
|% 4,16
|
|EKGYO
|9,24
|7.330.830.255
|% -2,12
|
|EKGYO
|9,24
|7.330.830.255
|% -2,12
|
|YKBNK
|16,89
|6.302.423.864
|% -1,46
|
|ISCTR
|24,56
|8.058.224.355
|% 4,16
|
|ZOREN
|4,83
|1.400.487.575
|% -1,63
|
|HALKB
|15,80
|4.192.057.658
|% 7,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8162
|26,8241
|% 0,20
|
|Euro
|28,7664
|28,7763
|% 0,19
|
|Sterlin
|33,4330
|33,6007
|% -0,27
|
|Frank
|29,9598
|30,1402
|% -0,02
|
|Riyal
|7,1288
|7,1645
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|-9,70
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.654
|-3,44
|
|Cumhuriyet
|11.253
|11.423
|-22,00
|
|Tam
|10.990
|11.108
|-36,00
|
|Yarım
|5.512
|5.575
|-27,00
|
|Çeyrek
|2.747
|2.788
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,16
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|19,96
|19,99
|-0,27
|
|B. Petrol
|90,97
|90,97
|0,93
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:59IMASM
Yüzde -3.54 oranında düşüşle 18.52 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 743, 180 adet işlem
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17:58SAYAS
Yüzde -3.08 oranında düşüşle 77.05 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 178, 937 adet işlem
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17:56ISMEN
Yüzde -3.10 oranında düşüşle 40.00 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 266, 972 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 8, 241 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 155, 808.00 milyon TL de
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17:55DGNMO
Yüzde 9.54 oranında artışla 12.75 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 959, 255 adet işlem