***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.10.2023 23:31
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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AYLIK RAPOR EYLUL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199770
BIST
'
18:058.333
En Düşük
|Değişim
|: -2,12%
|| -180,40
|Açılış
|: 8.524
|
|Önceki Kapanış
|: 8.514
|
8.329
En Yüksek
8.533
18:0527,5866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0579
|Açılış
|: 27,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5600
|
27,5866
En Düşük
27,3729
18:0529,1032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1171
|Açılış
|: 29,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,1032
En Düşük
28,8849
18:051.613,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,14
|Açılış
|: 1.613,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.613,49
|
1.614,58
En Düşük
1.611,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAYSE
|49,72
|1.817.149.460
|% 10,00
|
|KUVVA
|79,75
|276.689.395
|% 10,00
|
|ICUGS
|9,02
|5.141.904
|% 10,00
|
|ISBTR
|308.432,10
|16.356.667
|% 10,00
|
|ATATP
|67,65
|246.597.568
|% 10,00
|
|QNBFB
|294,60
|26.063.557
|% -9,99
|
|SNPAM
|50,65
|1.456.593
|% -9,96
|
|ORMA
|122,10
|2.379.991
|% -9,96
|
|AKFYE
|19,70
|2.094.842.783
|% -8,37
|
|ISYAT
|11,33
|180.499.677
|% -7,89
|
|THYAO
|238,50
|9.040.917.210
|% -3,71
|
|TUPRS
|147,80
|6.951.204.335
|% -4,65
|
|PETKM
|22,00
|6.931.859.521
|% 0,92
|
|ZOREN
|7,01
|5.623.463.766
|% 1,74
|
|EREGL
|43,62
|5.366.848.952
|% -2,46
|
|ZOREN
|7,01
|5.623.463.766
|% 1,74
|
|ADESE
|2,60
|813.595.358
|% 8,33
|
|PETKM
|22,00
|6.931.859.521
|% 0,92
|
|KATMR
|2,77
|771.064.935
|% 3,36
|
|ODAS
|13,35
|3.351.196.535
|% -4,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5198
|27,5866
|% 0,21
|
|Euro
|28,8682
|29,1032
|% 0,40
|
|Sterlin
|33,3545
|33,5217
|% 0,04
|
|Frank
|29,9210
|30,1012
|% -0,00
|
|Riyal
|7,3249
|7,3617
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.822
|-0,05
|
|Altın Gr.
|1.613
|1.613
|1,41
|
|Cumhuriyet
|11.117
|11.280
|29,00
|
|Tam
|10.856
|10.983
|23,00
|
|Yarım
|5.445
|5.508
|11,00
|
|Çeyrek
|2.714
|2.754
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,97
|21,02
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|18,59
|18,62
|-0,11
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|-4,92
|
Seans Raporu
18:05
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17:57VERTU
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17:55
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -118, 05 kaybederek (% -1.59 ) 7, 308
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17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QNBFL, ICUGS, SELGD, YESIL, BFREN, FONET, GEREL, GSRAY, ADESE, REEDR