***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.11.2023 09:14
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
AYLIK RAPOR EKIM 2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215509
BIST
'
14:097.869
En Düşük
|Değişim
|: 0,31%
|| 24,04
|Açılış
|: 7.912
|
|Önceki Kapanış
|: 7.845
|
7.858
En Yüksek
7.943
14:0928,5235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0319
|Açılış
|: 28,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5700
|
28,5467
En Düşük
28,3886
14:0930,4696
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0284
|Açılış
|: 30,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5000
|
30,7218
En Düşük
30,3815
14:091.799,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -4,21
|Açılış
|: 1.799,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.803,82
|
1.807,06
En Düşük
1.796,67
BIST En Aktif Hisseler14:09
|TABGD
|179,30
|1.506.483.498
|% 10,00
|
|ENSRI
|22,44
|13.643.990
|% 10,00
|
|SNPAM
|122,20
|13.777.817
|% 9,99
|
|FZLGY
|15,66
|91.673.126
|% 9,97
|
|QNBFL
|1.125,00
|7.247.250
|% 9,97
|
|MARKA
|34,92
|4.164.734
|% -10,00
|
|UFUK
|110,80
|2.408.612
|% -9,92
|
|DIRIT
|6,70
|371.471
|% -6,94
|
|ARZUM
|41,66
|438.637.925
|% -6,88
|
|AYDEM
|20,08
|151.791.521
|% -6,26
|
|BIMAS
|309,75
|1.657.792.126
|% 4,56
|
|TABGD
|179,30
|1.506.483.498
|% 10,00
|
|KOZAL
|22,62
|1.363.724.715
|% 1,16
|
|YKBNK
|17,00
|1.278.571.763
|% -2,13
|
|TTKOM
|21,96
|1.224.483.363
|% 2,71
|
|EKGYO
|6,87
|800.948.362
|% 0,15
|
|ZOREN
|5,43
|614.698.329
|% 0,00
|
|ADESE
|2,05
|179.837.879
|% 3,02
|
|YKBNK
|17,00
|1.278.571.763
|% -2,13
|
|KOZAL
|22,62
|1.363.724.715
|% 1,16
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5108
|28,5235
|% 0,11
|
|Euro
|30,4546
|30,4696
|% -0,09
|
|Sterlin
|34,8645
|35,0394
|% -0,17
|
|Frank
|31,5221
|31,7120
|% 0,03
|
|Riyal
|7,5825
|7,6205
|% 0,13
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,34
|22,37
|% 0,66
|
|Platin
|882,46
|883,45
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.024,81
|1.030,05
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,18
|81,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.963,25
|1.963,49
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:09
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14:24SEKUR
Yüzde 5.78 oranında artışla 29.30 lira fiyatla işlem gören hissede 323, 343 adet işlem
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14:23NTHOL
Yüzde 4.01 oranında artışla 23.34 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 210, 506 adet işlem
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14:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 38, 41 artarak (% 0.47 ) 8, 250
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14:22
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, EKGYO, ZOREN
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14:22XU100
Endeks 7, 869 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 31 üstünde . İşlem hacmi 48, 421.00 milyon TL de