***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.12.2023 10:32
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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AYLIK RAPOR KASIM
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223334
BIST
'
12:027.838
En Düşük
|Değişim
|: -0,22%
|| -17,20
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.855
|
7.795
En Yüksek
7.885
12:0228,9248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0125
|Açılış
|: 28,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9600
|
28,9455
En Düşük
28,8359
12:0231,2326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0958
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,2666
En Düşük
31,0844
12:021.891,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 7,18
|Açılış
|: 1.890,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.883,85
|
1.893,15
En Düşük
1.877,88
BIST En Aktif Hisseler12:00
|UMPAS
|8,76
|3.405.406
|% 9,77
|
|YAYLA
|7,09
|10.473.320
|% 7,75
|
|MRSHL
|2.142,00
|200.026.661
|% 6,99
|
|EKOS
|42,68
|680.794.219
|% 6,91
|
|ALFAS
|100,80
|349.577.066
|% 6,33
|
|SMART
|43,22
|79.264.408
|% -10,00
|
|SAMAT
|62,45
|73.659.781
|% -9,95
|
|SNPAM
|142,20
|2.116.363
|% -9,94
|
|IHLGM
|1,66
|91.019.276
|% -9,78
|
|PRZMA
|50,25
|28.157.863
|% -8,47
|
|THYAO
|253,50
|2.550.159.875
|% 0,90
|
|TUPRS
|151,10
|1.292.820.621
|% 0,80
|
|ISCTR
|22,02
|1.279.463.526
|% -2,82
|
|YKBNK
|19,54
|1.238.524.589
|% -4,31
|
|SASA
|49,04
|1.223.447.236
|% 2,17
|
|EKGYO
|7,43
|554.389.856
|% 0,68
|
|YKBNK
|19,54
|1.238.524.589
|% -4,31
|
|ISCTR
|22,02
|1.279.463.526
|% -2,82
|
|IHLGM
|1,66
|91.019.276
|% -9,78
|
|ZOREN
|4,79
|184.611.222
|% -0,62
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9216
|28,9259
|% 0,05
|
|Euro
|31,2142
|31,2319
|% 0,31
|
|Sterlin
|36,2511
|36,4329
|% 0,15
|
|Frank
|32,9630
|33,1616
|% 0,19
|
|Riyal
|7,6875
|7,7261
|% 0,03
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,97
|23,99
|% 0,66
|
|Platin
|897,00
|899,80
|% 0,66
|
|Paladyum
|950,28
|956,16
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|74,89
|74,89
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,86
|2.033,15
|% 0,66
|
Seans Raporu
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