***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.12.2023 10:32
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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AYLIK RAPOR KASIM
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223333
BIST
'
12:017.838
En Düşük
|Değişim
|: -0,22%
|| -16,90
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.855
|
7.795
En Yüksek
7.885
12:0128,9274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0151
|Açılış
|: 28,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9600
|
28,9455
En Düşük
28,8359
12:0131,2338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0970
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,2666
En Düşük
31,0844
12:011.890,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 7,09
|Açılış
|: 1.890,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.883,85
|
1.893,15
En Düşük
1.877,88
BIST En Aktif Hisseler12:01
|UMPAS
|8,76
|3.405.406
|% 9,77
|
|YAYLA
|7,14
|10.671.625
|% 8,51
|
|EKOS
|42,74
|684.749.457
|% 7,06
|
|MRSHL
|2.141,00
|200.857.791
|% 6,94
|
|ALFAS
|101,20
|358.827.934
|% 6,75
|
|SMART
|43,22
|80.134.772
|% -10,00
|
|SAMAT
|62,45
|73.712.739
|% -9,95
|
|SNPAM
|142,20
|2.116.363
|% -9,94
|
|IHLGM
|1,66
|91.086.006
|% -9,78
|
|PRZMA
|50,80
|30.206.098
|% -7,47
|
|THYAO
|253,25
|2.573.573.883
|% 0,80
|
|TUPRS
|151,10
|1.299.860.755
|% 0,80
|
|ISCTR
|22,04
|1.291.575.533
|% -2,74
|
|YKBNK
|19,53
|1.252.663.689
|% -4,36
|
|SASA
|49,10
|1.228.899.274
|% 2,29
|
|EKGYO
|7,44
|590.025.619
|% 0,81
|
|YKBNK
|19,53
|1.252.663.689
|% -4,36
|
|ISCTR
|22,04
|1.291.575.533
|% -2,74
|
|IHLGM
|1,66
|91.086.006
|% -9,78
|
|ZOREN
|4,79
|185.964.863
|% -0,62
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9214
|28,9274
|% 0,05
|
|Euro
|31,2160
|31,2338
|% 0,31
|
|Sterlin
|36,2444
|36,4262
|% 0,13
|
|Frank
|32,9648
|33,1634
|% 0,19
|
|Riyal
|7,6880
|7,7265
|% 0,04
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,97
|24,00
|% 0,66
|
|Platin
|897,33
|899,76
|% 0,66
|
|Paladyum
|948,33
|953,18
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|74,98
|74,98
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,92
|2.033,13
|% 0,66
|
Seans Raporu
12:01
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