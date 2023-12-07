***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.12.2023 10:32
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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AYLIK RAPOR KASIM
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223340
BIST
'
12:017.838
En Düşük
|Değişim
|: -0,22%
|| -16,90
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.855
|
7.795
En Yüksek
7.885
12:0128,9274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0151
|Açılış
|: 28,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9600
|
28,9455
En Düşük
28,8359
12:0131,2338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0970
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,2666
En Düşük
31,0844
12:011.890,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 7,09
|Açılış
|: 1.890,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.883,85
|
1.893,15
En Düşük
1.877,88
BIST En Aktif Hisseler12:01
|UMPAS
|8,76
|3.405.406
|% 9,77
|
|YAYLA
|7,12
|10.510.669
|% 8,21
|
|MRSHL
|2.143,00
|200.429.556
|% 7,04
|
|EKOS
|42,70
|682.840.093
|% 6,96
|
|TURGG
|588,00
|38.005.804
|% 6,33
|
|SMART
|43,22
|79.648.590
|% -10,00
|
|SAMAT
|62,45
|73.673.457
|% -9,95
|
|SNPAM
|142,20
|2.116.363
|% -9,94
|
|IHLGM
|1,66
|91.052.462
|% -9,78
|
|PRZMA
|50,50
|28.338.783
|% -8,01
|
|MIATK
|42,22
|926.004.383
|% -5,17
|
|ASTOR
|102,90
|871.747.388
|% 1,38
|
|EKOS
|42,70
|682.840.093
|% 6,96
|
|TTKOM
|25,28
|620.928.539
|% 2,02
|
|KONTR
|236,90
|581.677.876
|% 1,46
|
|EKGYO
|7,44
|566.184.396
|% 0,81
|
|IHLGM
|1,66
|91.052.462
|% -9,78
|
|ODAS
|10,03
|368.144.006
|% -0,79
|
|TTKOM
|25,28
|620.928.539
|% 2,02
|
|MIATK
|42,22
|926.004.383
|% -5,17
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9214
|28,9274
|% 0,05
|
|Euro
|31,2160
|31,2338
|% 0,31
|
|Sterlin
|36,2513
|36,4331
|% 0,15
|
|Frank
|32,9669
|33,1655
|% 0,20
|
|Riyal
|7,6876
|7,7261
|% 0,03
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,96
|23,99
|% 0,66
|
|Platin
|896,82
|899,75
|% 0,66
|
|Paladyum
|949,68
|955,81
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|74,90
|74,90
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,82
|2.033,10
|% 0,66
|
Seans Raporu
12:01
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