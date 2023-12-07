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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

07.12.2023 10:32
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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BIST En Aktif Hisseler12:01
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UMPAS 8,76 3.405.406 % 9,77  
YAYLA 7,12 10.510.669 % 8,21  
MRSHL 2.143,00 200.429.556 % 7,04  
EKOS 42,70 682.840.093 % 6,96  
TURGG 588,00 38.005.804 % 6,33  
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12:01 Alış Satış %  
Dolar 28,9214 28,9274 % 0,05  
Euro 31,2160 31,2338 % 0,31  
Sterlin 36,2513 36,4331 % 0,15  
Frank 32,9669 33,1655 % 0,20  
Riyal 7,6876 7,7261 % 0,03  
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12:01 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,96 23,99 % 0,66  
Platin 896,82 899,75 % 0,66  
Paladyum 949,68 955,81 % 0,66  
Brent Pet. 74,90 74,90 % 0,66  
Altın Ons 2.032,82 2.033,10 % 0,66  
Seans Raporu 12:01
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